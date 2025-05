El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, Alfredo Azurín (Somos Perú), informó que las unidades de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentran disconformes por los espacios reducidos que les han asignado en el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, pues no les permitirá realizar bien su trabajo.

Como ejemplo, indicó el congresista que la División de la Policía Judicial y Requisitorias, solo posee un ambiente de 9 metros cuadrados, mientras que la División de Prevención contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Dirandro) de la PNP no cuenta con el espacio necesario para desarrollar sus actividades de manera diligente.

Consideró que de acuerdo al criterio de Lima Airport Partners (LAP), la PNP cuando detecte un sospechoso debe llevarlo hasta la oficina antidrogas para hacer el registro y regresarlo al área de cheking si es que todo está bien, sin embargo en el antiguo aeropuerto detrás del caunter había un área donde se hacían los registros de manera diligente, tras recordar que nuestro país es uno de los que envía drogas.

“Es inaudito cómo han dado esos espacios ahora y cómo va a hacer el personal para trasladarse y trabajar con diligencia”, cuestionó Azurín.

“Por qué no se ha pensado en la operatividad del departamento de drogas y que tengan un área más grande (...)Sin ánimo de exagerar va a colapsar la PNP. Cómo pretenden que haga un buen servicio. No estoy exagerando conozco la realidad (...) he trabajado más de 20 años en el aeropuerto”, expresó en RPP.

El nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, que se inaugura este domingo 1 de junio, se convertirá en el terminal aéreo más importante del país. Foto: Andina

Azurín indicó que la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso ha citado a los representantes de LAP y Sutran para este viernes en el aeropuerto y así ver en vivo y directo las deficiencias reportadas.

A ello se suma, la dificultad que padecen los pasajeros para poder llegar al aeropuerto ya que deben pasar por la Avenida Morales Duarez donde el transito no es fluido y a eso se suma la falta de seguridad. “Creo que LAP está improvisando dado que se va a originar un tráfico terrible y va a ser imposible que la policía en horas de la noche pueda luchar contra eso. No sé qué es lo que va a hacer LAP”, refirió.