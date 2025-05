La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) continúa con la fase de marcha blanca del servicio de transporte público AeroDirecto, diseñado para trasladar a pasajeros y trabajadores que deseen llegar al nuevo aeropuerto.

Es así que la ATU presenta el itinerario de las rutas de AeroDirecto del lunes 19 al sábado 24 de mayo. Así, pasajeros y trabajadores del aeropuerto podrán planificar su viaje y llegar a tiempo a la instalación aérea.

Las cinco rutas de AeroDirecto brindan servicio en dos horarios: de 05:00 a.m. a 11:00 a.m., y de 4:00 p.m. a 09:00 p.m.

Aerodirecto Sur saldrá de su paradero inicial en Galería Brasil a las 05:00 a.m., 06:00 a.m., 07:00 a.m., 08:25 a.m. y 09:25 a.m. para llegar al nuevo aeropuerto a las 06:25 a.m., 07:25 a.m., 08:25 a.m., 09:50 a.m., y 10:50 a.m., respectivamente.

En el horario de la tarde – noche, Aerodirecto Sur partirá de Galerías Brasil a las 16:00 p.m., 17:00 p.m., 18:00 p.m., y 19:25 p.m. para llegar al aeropuerto a las 17:25 p.m., 18:25 p.m., 19:25 p.m., y 20:50 p.m., respectivamente.

Cabe destacar que AeroDirecto cuenta con paraderos debidamente señalizados. Tienen códigos QR, donde hay información detallada del servicio: mapas, horarios y conexiones con otros sistemas de transporte público.

Este servicio acepta varias modalidades de pago: efectivo, tarjetas y billeteras digitales. El precio de los pasajes oscila entre S/ 1.20 y S/ 5.00, dependiendo del trayecto.