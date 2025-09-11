El Pleno del Congreso llevó a cabo este jueves 11, la interpelación al ministro del Interior, Carlos Malaver, quien enfrentó un pliego de 22 preguntas por una presunta inacción en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

La moción cuestionó también la falta de acciones de dirección y coordinación de las políticas nacionales y sectoriales en materia de orden interno y orden público.

En el sustento de la moción, se advirtió que las acciones del Ministerio del Interior resultan tardías en formular, dirigir y ejecutar políticas en materia de seguridad ciudadana. También se señaló que no se evidencian operativos contundentes ni una reducción del índice criminal que afecta al país.

La defensa de Malaver en el Pleno

Durante su participación en el Pleno del Congreso, el ministro del Interior, Carlos Malaver, defendió las acciones que viene ejecutando su sector frente a la ola de inseguridad y respondió sobre las medidas y estrategias desplegadas.

“Dimos un golpe contundente con la desarticulación de la organización criminal DESSA II, dedicada al sicariato y la extorsión a transportistas. Este megaoperativo, fue ejecutado de manera simultánea en Lima, Tumbes, Arequipa y en el penal de Huacho”, sostuvo.

El ministro precisó que, con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, se congelaron 50 cuentas bancarias en las que circulaban cerca de S/ 20 millones vinculados a siete empresas de fachada. Dichos fondos habrían sido movidos mediante la modalidad del “pitufeo” hacia Ecuador y Colombia.

El ministro Malaver informó que se adquirieron más de 3,000 chalecos antibalas y que se gestionan donaciones adicionales para reforzar la seguridad policial. Foto: Mininter.

Malaver destacó que ayer miércoles presentaron la primera etapa del sistema de videovigilancia con inteligencia artificial, que incluye más de 3,200 cámaras instaladas en 107 comisarías de Lima, Callao y regiones del país . Este sistema, según dijo, se extenderá de manera progresiva.

El titular del Interior aseguró que se está reforzando la investigación criminal con nuevas adquisiciones previstas para 2025, como maletines de geolocalización, equipos de telefonía forense, laboratorios y sistemas integrados de identificación balística.

Sobre la dotación de chalecos antibalas, informó que ya se otorgó la buena pro para una compra internacional de 3,164 unidades. A ello se suman 4,000 chalecos donados por la República de China y el compromiso del Gobierno Regional del Callao de entregar otros 2,000.

Asimismo, manifestó que se ha presentado un proyecto de ley que permitirá el retiro de malos efectivos a fin de recuperar la confianza de la ciudadanía.