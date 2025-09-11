El expresidente Pedro Castillo nuevamente protagonizó un incidente durante el juicio oral que afronta por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022.

Al inicio de la sesión realizada esta mañana, el exmandatario tomó brevemente la palabra para insistir en que no cometió el delito de rebelión. Con un cartel en manos, exigió a la Fiscalía que muestre las presuntas “armas” que habría utilizado el pasado 7 de diciembre del 2022 para romper el orden constitucional, tal como lo sostiene la acusación fiscal.

“Señores jueces, con todo respeto, a mí se me imputa el artículo 346 del Código Penal. Más de 60 audiencias, 60 sesiones. Quiero dirigirme al Ministerio Público para que, de una vez, exhiba o, en todo caso, haga público las armas que usé el 7 de diciembre, al menos una pistolita de agua siquiera, pero al menos eso es lo que queremos saber”, recalcó.

Los jueces que integran el tribunal le pidieron al expresidente que se calme y que tome asiento. Tras el incidente, el juicio oral siguió con normalidad y ya se encuentra en la recta final.

Castillo afronta un pedido de 34 años de prisión efectiva por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad, a raíz del fallido Golpe de Estado de diciembre del 2022.

También enfrenta una orden de inhabilitación de la función pública por tres años y medio. De igual manera, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó que tanto el exmandatario como los demás involucrados paguen de forma solidaria una reparación civil de más de S/64 millones.

CASTILLO ES EL PRESO DE BARBADILLO QUE MÁS VISITAS RECIBE

Punto Final reveló a inicios de este mes que Castillo es el preso del penal de Barbadillo (Ate) con más visitas, a diferencia de otros exmandatarios, como Ollanta Humala y Alejandro Toledo.

De acuerdo con el dominical, el expresidente llegó a recibir más de visitas diarias y su celda se ha convertido en una “despacho político”.

A pesar de las restricciones penitenciarias, Castillo habría grabado un audio que fue difundido en un mitin, en Huaycán. En dicha grabación se refirió a la creación de su partido “Todo con el Pueblo” y una posible alianza con el partido Juntos por el Perú. De esta manera, mostraría su estrategia de mantenerse vigente en la política mientras afronta su proceso judicial.

Entre los visitantes del exmandatario figuran el exlegislador de Acción Popular, Yonhy Lescano, el exministro de Trabajo, Iber Maraví (206 visitas) y el congresista Roberto Sánchez (28 visitas), entre otros más.

