Encerrado en el penal de Barbadillo y bajo siete investigaciones fiscales por presuntos actos de corrupción, el expresidente Pedro Castillo Terrones busca regresar a la política en 2026.

Lo hace a través de un nuevo partido político llamado “Todo con el Pueblo”, creado e impulsado por él y parte de su familia.

Su esposa, sus hermanas, su cuñada-hija, y hasta sus sobrinos forman parte de la dirigencia de este movimiento que, más que estructura partidaria, parece un clan familiar decidido a recuperar espacios de poder, señaló la noche del domingo Cuarto Poder.

Irma Castillo Terrones: la voz de la familia

La más visible es Irma Castillo Terrones, hermana del ex mandatario.

Hoy ocupa el cargo de Secretaria Nacional de la Mujer dentro de “Todo con el Pueblo”.

En los mítines, es la que asegura responder a los llamados de su hermano desde prisión: “Acá está tu partido, presidente Pedro Castillo, bajo tus órdenes”, sentenció en un evento reciente.

Se presenta como representante política de la familia, detalló el dominical.

LEA TAMBIÉN: Poder Judicial rechaza apelación de Pedro Castillo contra prisión preventiva por rebelión

Gloria Castillo Terrones: acusaciones de cobros ilícitos

Otra hermana, Gloria Castillo Terrones, también tomó protagonismo en el partido recién inscrito.

Cabe recordar que según el ex asesor Salatiel Marrufo, Gloria habría recibido 60 mil soles en efectivo durante el mandato de su hermano.

Ella lo niega tajantemente: “El que nada debe nada teme. Deben investigar a quienes lo merecen, no a nosotros”, expresó en su momento , recordó Cuarto Poder.

Lilia Paredes y Yenifer Paredes

Ni la distancia ni las investigaciones detuvieron a Lilia Paredes, la ex primera dama, asilada en México.

El mismo día que su hermana-cuñada Yenifer Paredes se inscribió en “Todo con el Pueblo”, también lo hizo ella.

Ambas aspiran a llegar al Congreso en 2026.

Yenifer Paredes, llamada por muchos la “hija política” de Pedro Castillo, enfrenta un proceso fiscal por presunto lavado de activos y organización criminal en el caso Anguía, donde habría favorecido a empresarios allegados.

Aun así, promueve en redes su precandidatura con afiches y mensajes de apoyo directo a su tío.

Lilia Paredes, por su parte, aparece en el organigrama de una presunta red criminal bautizada como “Corrupción en el poder”, integrada también por su esposo y su hermana.

Los sobrinos: Cledin, Jaime y Gian Marco

El peso juvenil de la familia recae en los polémicos sobrinos.

Cledin Vásquez Castillo: designado como Secretario Nacional de Relaciones Internacionales del partido. Su nombre, sin embargo, está salpicado por la declaración de Salatiel Marrufo, quien aseguró haberle entregado un millón y medio de soles para favorecer judicialmente a sus primos prófugos, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo.

Gian Marco Castillo Gómez: más reservado, aunque no menos cuestionado. Prefiere la sombra, pero enfrenta serias investigaciones por colusión agravada y presunta participación en organización criminal, particularmente en el caso Puente Tarata.

Pedro Castillo: la voz desde prisión

Durante el lanzamiento del partido, incluso se transmitió un mensaje grabado desde Barbadillo. En el audio, Castillo llamaba a la unidad y aseguraba que desde la cárcel seguiría dirigiendo al movimiento que lo considera su “único líder”.