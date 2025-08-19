El expresidente Pedro Castillo concretó un nuevo paso en su retorno a la política, pese a que se encuentra cumpliendo una orden de prisión preventiva: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inscribió oficialmente a su organización política denominada “Partido Político Todo con el Pueblo”.

Según la Resolución de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (ROP), la agrupación ha cumplido con los requisitos establecidos en la normativa vigente, por lo que ya forma parte del Registro de Organizaciones Políticas del JNE.

En el documento, firmado por Felipe Paredes San Román, director nacional del ROP, se precisa que se abre la partida registral en el Libro de Partidos Políticos. Además, se acreditan como personeros legales a Dermali Cubas Vásquez (titular) y Vidal Julio Solís Peralta (alterno).

De esta manera, el movimiento político impulsado por Castillo Terrones -quien cumple prisión preventiva en el penal Barbadillo mientras se le investiga por presuntos delitos de corrupción y rebelión- podrá participar en futuros procesos electorales, más no en las Elecciones Generales del 2026 por encontrarse fuera del plazo de inscripción.

La inscripción de “Todo con el Pueblo” marca el regreso formal del exmandatario al escenario político, a casi dos años y medio de su destitución del cargo por el Congreso en diciembre de 2022.