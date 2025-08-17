La Corte Suprema evaluará el jueves 21 de agosto el pedido del expresidente Pedro Castillo para poner fin al mandato de prisión preventiva que le dictaron tras su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

La defensa de Castillo argumenta que, luego de una investigación exhaustiva, no existen elementos suficientes para mantener la prisión preventiva.

Además, precisó que no se cumplen los requisitos legales para seguir con esta medida.

Esta evaluación será realizada en una audiencia virtual programada a las 3 de la tarde, donde el juez Juan Carlos Checkley evaluará la solicitud del expresidente para enfrentar su proceso penal en libertad.

El magistrado escuchará los argumentos de Castillo, quien se encuentra en el Penal de Barbadillo, de su defensa legal y de un representante de la Fiscalía, para tomar una decisión sobre el pedido de cese de prisión preventiva.

Actualmente, el caso se encuentra en la etapa de juicio oral, donde el Ministerio Público pide 34 años de prisión para el expresidente.

Por otra parte, también se le impuso a Pedro Castillo un mandato de prisión preventiva por otras investigaciones relacionadas con los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.