Corte Suprema evaluará el 21 de agosto pedido de Pedro Castillo para poner fin a su prisión preventiva. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
evaluará el jueves 21 de agosto el pedido del expresidente Pedro Castillo para poner fin al mandato de prisión preventiva que le dictaron tras su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

argumenta que, luego de una investigación exhaustiva, no existen elementos suficientes para mantener la prisión preventiva.

Además, precisó que no se cumplen los requisitos legales para seguir con esta medida.

Esta evaluación será realizada en una audiencia virtual programada a las 3 de la tarde, donde el evaluará la solicitud del expresidente para enfrentar su proceso penal en libertad.

escuchará los , quien se encuentra en el Penal de Barbadillo, de su defensa legal y de un representante de la Fiscalía, para tomar una decisión sobre el pedido de cese de prisión preventiva.

Actualmente, el caso se encuentra en la etapa de juicio oral, donde el pide 34 años de prisión para el expresidente.

Por otra parte, también se le impuso a un mandato de prisión preventiva por otras investigaciones relacionadas con los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

