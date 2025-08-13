Elvis Vergara fue elegido como presidente de la Comisión de Fiscalización para el periodo 2025-2026. (Foto: Congreso)
Elvis Vergara fue elegido como presidente de la Comisión de Fiscalización para el periodo 2025-2026. (Foto: Congreso)
Esta mañana, se instaló oficialmente la , el último de esta gestión parlamentaria y del sistema unicameral.

Por unanimidad (13 votos), el grupo de trabajo eligió como su presidente al legislador de Acción Popular, . Esto, a pesar de que el legislador recientemente ha sido denunciado constitucionalmente por la Fiscalía de la Nación por su presunta implicación en el caso denominado .

Al congresista lo acompañarán en la mesa directiva de la comisión Carlos Zevallos (Bloque Democrático Popular), como vicepresidente, y Juan Burgos (Podemos Perú), como secretario.

Durante su discurso, el legislador aseguró que su gestión se caracterizará en recuperar la confianza de la población, pero sin “hacer show mediático y sin usarla como arma político”.

“Este 2025-2026 pasaremos al periodo de los resultados, de los diagnósticos a las soluciones, de señalar presuntos responsables a corregir y asegurar que las situaciones ajenas a la buena voluntad y la buena gestión política no se repitan”, señaló.

Tras agradecer a Acción Popular y al resto de la comisión por su elección, destacó la importancia de la presunción de inocencia.

“No podemos dejar pasar por encima la presunción de inocencia. Debemos entender que denunciar es fácil, cualquiera puede hacerlo, no cuesta ni un sol denunciar. Al que le cuesta es a quien tiene que acreditar si no responsabilidad de los hechos; sin embargo, nada, absolutamente nada, puede dejar de investigarse y por parte de la comisión ese será el punto de partida de nuestro trabajo”, remarcó.

Vergara adelantó que se dará especial prioridad a las sesiones descentralizadas para fiscalizar el uso de los recursos transferidos a los gobiernos regionales, así como se investigará .

FISCALÍA DENUNCIA A VERGARA Y A OTROS 23 LEGISLADORES

A fines del mes pasado, de las bancadas de Acción Popular (AP), Perú Libre y Bloque Magisterial, que integrarían el grupo denominado ‘Los Niños’.

A todos ellos se les atribuye los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

De acuerdo con la tesis fiscal, Castillo habría liderado una organización criminal integrada por los congresistas de AP y un grupo de ministros a fin de negociar votos para direccionar licitaciones y contrataciones públicas en ministerios como Transportes, Vivienda y Producción.

Además de Vergara, en la lista de legisladores denunciados destacan Darwin Espinoza, Raúl Doroteo, Jorge Flores Ancachi, Carlos Alva, Américo Gonza, Francis Paredes, entre otros más.

