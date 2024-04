El congresista de Acción Popular (AP), Darwin Espinoza, no solo se encuentra en el ojo de la tormenta a raíz de las denuncias que pesan en su contra, sino también que poco a poco empieza a perder apoyo en su bancada.

El legislador Elvis Vergara señaló que su grupo parlamentario “no apaña a nadie” y saludó la celeridad en que la Fiscalía de la Nación y la comisión de Ética del Parlamento actuaron en el caso de su colega.

“La bancada no apaña a nadie, ninguno de los congresistas avalan estos tipos de actos delictivos. Todo se está investigando y así tiene que seguir haciéndose (...) no apañamos delitos. Saludamos mas bien que el Ministerio Público haya tenido la celeridad que tuvo para abrir la investigación, saludamos que la comisión de Ética haya tenido la celeridad para abrir la investigación”, indicó en diálogo con la prensa.

Si bien cuestionó el hecho de que, aparentemente, se está tomando especial consideración con el caso de Espinoza, remarcó una vez más que la bancada de AP no avalará delitos ni irregularidades.

Añadió que nadie en su grupo parlamentario sabía de la contratación de Stephania Cuya Bezzolo, quien sería una persona allegada a Espinoza.

“Es un tema estrictamente particular, no sabíamos nosotros. El vocero tiene la facultad de poner dentro de la bancada a personal de su confianza y, en mérito a eso, nosotros no le preguntamos al vocero quien es tal o cual persona”, sostuvo.

Pidió que dé un paso al costado en la vocería

En otro momento, Vergara informó que la semana pasada envió un oficio a Espinoza a fin de que dé un paso al costado en la vocería de la bancada y lo ceda de manera temporal a Luis Aragón; sin embargo, no obtuvo una respuesta hasta el momento.

Si bien reconoció que la Semana de Representación congresal impide que se produzca una reunión inmediata entre los miembros de su grupo para evaluar la situación de Espinoza, precisó que esta situación no se está evadiendo.

“No estamos rehuyendo del problema. Él tendrá que defenderse en los fueros que corresponda”, apuntó tras precisar que está pidiendo a los demás colegas de su bancada una reunión para tocar el tema a la brevedad posible.

