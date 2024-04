Tras conocerse una denuncia que la involucra en un presunto intercambio de favores con el congresista Darwin Espinoza, la legisladora de Podemos Perú, Kira Alcarraz, renunció a la comisión de Ética del Parlamento.

En un oficio enviado a Espinoza, quien es vocero de Acción Popular (AP), Alcarraz le hizo saber que renunciará al cupo que le cedió su agrupación para ejercer como miembro titular del grupo de Ética.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, solicito mi retiro como miembro titular de la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República, en representación del Grupo Parlamentario Acción Popular”, se lee en el documento.

Punto Final denunció ayer Espinoza y Alcarraz habrían intercambiado favores para beneficiar a sus allegados con cargos públicos y apoyarse mutuamente en la Comisión de Ética, que preside Diego Bazán.

Alcarraz, quien preside la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, contrató para ese grupo de trabajo a Stephania Cuya Bezzolo, persona cercana de Espinoza desde la campaña electoral del 2021, de acuerdo con testimonios de extrabajadores parlamentarios.

La contratación se realizó el 17 de agosto del 2023, solo tres días después de que Espinoza le cedió a Alcarraz el cupo que tenía AP en el grupo de Ética.

De acuerdo con el dominical, Cuya también trabajó dos meses como auxiliar en la Comisión de Vivienda y Construcción, cuando este grupo fue presidido por Espinoza, en el 2021.

Además, los registros oficiales de las visitas al Congreso dan cuenta que, tras dejar la Comisión de Vivienda, Cuya siguió frecuentando el despacho de Espinoza, al que acudió al menos ocho veces.

Cuya y Espinoza fueron vistos regresando juntos de un viaje a Piura en marzo pasado, donde también estuvo Alcarraz. El acciopopulista dijo a Punto Final que desconoce dónde fue contratada dicha trabajadora y negó tener algún tipo de relación con ella.

LEA TAMBIÉN: Comisión de Ética aprobó denunciar de oficio a Darwin Espinoza

Renunció desde el jueves pasado

En diálogo con TV Perú, Alcarraz ratificó que presentó su renuncia al grupo de Ética desde el jueves de la semana pasada para evitar que esto “se convierta en una novela”.

Según dijo, ese mismo día envió un documento a Bazán, a fin de corregir su votación en el caso que involucraba a Espinoza. Como se recuerda, la legisladora fue la única que votó en abstención; sin embargo, se aprobó denunciar de oficio al congresista de AP, quien es acusado de usar recursos públicos y personal del Congreso para inscribir al movimiento regional Adelante Áncash.

“¿El grupo de Ética cuesta algo más?, ¿te da más personal?, es solo para votar. Uno puede equivocarse, pero eso no significa que lo haya favorecido (a Darwin Espinoza). Mandé mi documento para corregir mi votación. Se quiere crear morbo, jamás he negociado mi voto, jamás he intercambiado favores. Desde el jueves renuncié a Ética, no quiero que esto siga siendo una novela”, remarcó.

En cuanto a Stephania Cuya Bezzolo, allegada a Espinoza, la congresista anunció que la separó de su cargo de auxiliar de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad hasta que se resuelva la denuncia.

Sin embargo, remarcó que “tiene toda la libertad de contratar a quien crea conveniente”.

