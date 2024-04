El Ministerio Público inició diligencias de ley ante la nueva denuncia en contra del congresista Darwin Espinoza (Acción Popular), quien es acusado de presuntamente emplear materiales y personal de su despacho en horas laborales para recolectar firmas para inscribir su “Movimiento Regional Adelante Áncash”.

Al respecto, el procurador general del Estado, Javier Pacheco, estimó que Espinoza podría recibir una pena de entre 2 y 12 años de prisión efectiva al utilizar recursos y personal del Congreso para inscribir a su propio partido, el movimiento regional Adelante Áncash.

“En el primer caso de concusión estamos ante una pena de 2 hasta 8 años, y en el segundo caso de 2 a 4 años. Estamos ante una posible (pena ) de 2 hasta 12 años. Ya el hecho es grave. Este es un caso gravísimo por quien lo comete. Ya el código establecerá los agravantes”, argumentó en entrevista con Canal N.

La versión de Espinoza

Ante estas acusaciones, el parlamentario aseguró que en ningún momento utilizó recursos del Estado para promover acciones a su favor. Además, mencionó que los trabajadores en cuestión, estaban en calidad de suspendidos cuando fueron grabados por lo que exime responsabilidad de lo que ellos pueden hacer en ese tiempo.

Además, usaba recursos del Congreso para imprimir fichas de afiliación de su partido ‘Movimiento Regional Adelante Áncash’. Foto: Andina

“Todo lo que tenga que ver con algunos indicios de algo irregular, yo saludo que se investigue. En el mes de marzo solicito la suspensión de esos trabajadores y de sus pagos por 15 días. Lo que ellos hagan no puedo hacerme responsable. En las imágenes se ve que hay una persona que está sola haciendo unas impresiones y no hay nadie a su alrededor, por eso insisto y me sorprendo de que alguien entre de frente a la oficina a imprimir”, manifestó el congresista ante la denuncia periodística en donde se observa a sus trabajadores realizando actividades a su favor.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía allana oficina del congresista Darwin Espinoza como parte de las investigaciones por delitos contra la administración pública

El secretario general de Acción Popular me pidió dinero

Durante esta conversación con los medios de comunicación, el parlamentario indicó que el secretario general de Acción Popular, Juan Abad, le pidió dinero. Además, de algunos favores para renovar el contrato a una persona cercana.

Por otro lado, señaló que no renunciará al partido político que representa. Antes de concluir, mencionó que fue su hermano quien compró el kit electoral por el que está siendo cuestionado.

