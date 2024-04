Diego Bazán, presidente de la Comisión de Ética, manifestó que este jueves se debatirá el caso del parlamentario Darwin Espinoza en una sesión extraordinaria. Además, señaló que hay tres puntos clave que se investigarán en relación con el presunto uso de recursos públicos para inscribir su partido político.

“Existen elementos de convicción que determinarían aparentemente una responsabilidad ahí. En primer lugar, hay tres variables que se deberían investigar: el mal uso de la plataforma del Reniec, el mal uso de los trabajadores en horario laboral y el mal uso de recursos del Congreso, en este caso del papel”, sostuvo en RPP.

Por otro lado, Bazán aseguró sentirse avergonzado, luego que la comisión de Ética no sesionara por falta de quorum. Al respecto, aseveró que los congresistas deben acostumbrarse a ir presencialmente al Parlamento.

Diego Bazán, presidente de la Comisión de Ética. (Foto: Congreso)

“Yo no voy a retroceder en mi posición de sesionar en forma presencial. En la Comisión de Ética se debaten temas importantísimos en donde los reflectores del país están puestos. Temas que vinculan al comportamiento de los congresistas. Tienen que acostumbrarse a venir y cumplir con su labor en el Parlamento”, enfatizó.

No al blindaje

Durante su entrevista, el legislador negó que en el grupo de Ética exista algún blindaje para los congresistas. En ese sentido, afirmó que tuvo que enfrentar a sus propios amigos en el Legislativo al aplicar sanciones.

“Yo trato de buscar justicia, muchos de ellos son mis amigos parlamentarios y no tengo ningún reparo para sancionarlos, eso queda claro. Incluso me he peleado con congresistas que han sido mis amigos, como Lizarzaburu, con el que tengo una buena amistad, pero tiene la más alta sanción en la comisión de Ética”, expresó Bazán.

