El presidente de EsSalud, Segundo Acho Mego, pagó una deuda personal de más de 171 mil soles, presuntamente sin tener sustento y en el mismo mes que asumió el cargo, reveló el dominical Cuarto Poder.

Según el programa, durante tres años Acho Mego tuvo un historial financiero negativo con múltiples deudas, embargos judiciales y una hipoteca considerable, figurando durante casi 900 días en rojo en Infocorp. Asimismo, uno de los casos más graves fue la demanda de un banco derivó en el embargo de dos propiedades.

Sin embargo, en marzo de 2025, su deuda más fuerte catalogada como “castigada”, es decir, de dudosa recuperación para el banco, desapareció abruptamente. Según el reportaje, pasó de deber 171 mil 092 soles a cero.

Asimismo, de acuerdo con su récord, los impagos castigados nacieron en 2022 con el monto de 245 mil soles. Acho le debía a varios bancos y los montos acumulados iban en ascenso. Para finales del 2023, ya bordeaban los 400 mil soles y 600 días de atraso. Ese mismo año, un banco lo demandó por no pagar

“Aquí lo que llama la atención es el desembolso de 171 mil soles. Evidenciamos un atraso de casi 3 años que no ha podido pagar. Menos ha podido ahorrar, si no ha tenido esa capacidad para poder cumplir y ha habido sobreendeudamiento”, explicó el perito contable Oscar Falconi.

Durante todo este proceso, el presidente de EsSalud mantenía un sueldo de 18 mil soles mensuales, además de diversas obligaciones familiares. Sin embargo, el origen de los fondos sigue sin esclarecerse.

Según el área de imagen de EsSalud, su presidente ejecutivo canceló la deuda castiga en marzo en cuotas y, sin presentar documento que lo sustente, aseguran que se hizo 4 días antes de asumir el cargo.