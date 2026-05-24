El Banco de la Nación (BN) ofrece una gama de productos crediticios a empleados y pensionistas del sector público, incluyendo préstamos hipotecarios, ¿cuáles son sus características?
Dentro de ese rubro, encontramos créditos para adquisición de bienes inmuebles terminados, bienes futuros (en proyecto) y financiamiento para ampliación de vivienda.
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Sin embargo, existe otra solución que ofrece el banco estatal: la compra de deuda hipotecaria.
Es decir, si un trabajador público ha adquirido una hipoteca con un banco comercial u otra entidad financiera, puede tener la opción de llevar esa obligación al BN.
“El traslado va a permitir acceder a tasas preferenciales o a plazos de hasta 25 años”, destacó Marco Angulo, procesador de créditos hipotecarios del BN en Cajamarca.
“Se va a solicitar los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito, sus cronogramas de pago de otros bancos, a fin de validar el nivel de endeudamiento del cliente”, añadió.
La tasa de interés efectiva anual va desde 6.35% hasta 7.15%.
El monto de la deuda hipotecaria va desde S/ 15,000, como mínimo, hasta el 100% del valor de la deuda con el banco acreedor.
“Esa flexibilidad (de poder pagar el préstamo hasta en 25 años) va a permitir que el trabajador (estatal) pueda optar por cuotas incluso más bajas a las que está pagando en otras entidades financieras”, afirmó Angulo.
De acuerdo con la SBS, al 22 de mayo del 2026, la tasa de interés promedio anual de los créditos hipotecarios en el sistema bancario peruano fue de 7.81%.
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Desde el año pasado, los trabajadores CAS pueden acceder a una hipoteca en el BN, siempre que su contrato sea de plazo indefinido (bajo el ámbito de la ley N°31131).
Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.