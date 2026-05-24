Desde el año pasado, los trabajadores CAS pueden acceder a una hipoteca en el BN, siempre que cumplan una condición. (Foto: Agencia Andina)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El Banco de la Nación (BN) ofrece una gama de productos crediticios a empleados y pensionistas del sector público, incluyendo préstamos hipotecarios, ¿cuáles son sus características?

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