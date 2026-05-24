Dentro de ese rubro, encontramos créditos para adquisición de bienes inmuebles terminados, bienes futuros (en proyecto) y financiamiento para ampliación de vivienda.

Sin embargo, existe otra solución que ofrece el banco estatal: la compra de deuda hipotecaria.

El BN ofrece una gama de productos crediticios a empleados y pensionistas del sector público. | Foto: Andina

Es decir, si un trabajador público ha adquirido una hipoteca con un banco comercial u otra entidad financiera, puede tener la opción de llevar esa obligación al BN.

“El traslado va a permitir acceder a tasas preferenciales o a plazos de hasta 25 años”, destacó Marco Angulo, procesador de créditos hipotecarios del BN en Cajamarca.

“Se va a solicitar los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito, sus cronogramas de pago de otros bancos, a fin de validar el nivel de endeudamiento del cliente”, añadió.

La tasa de interés efectiva anual va desde 6.35% hasta 7.15%.

El monto de la deuda hipotecaria va desde S/ 15,000, como mínimo, hasta el 100% del valor de la deuda con el banco acreedor.

“Esa flexibilidad (de poder pagar el préstamo hasta en 25 años) va a permitir que el trabajador (estatal) pueda optar por cuotas incluso más bajas a las que está pagando en otras entidades financieras”, afirmó Angulo.

La tasa de interés efectiva anual para traslado de deuda va desde 6.35% hasta 7.15% (Foto: Freepik)

De acuerdo con la SBS, al 22 de mayo del 2026, la tasa de interés promedio anual de los créditos hipotecarios en el sistema bancario peruano fue de 7.81%.

Desde el año pasado, los trabajadores CAS pueden acceder a una hipoteca en el BN, siempre que su contrato sea de plazo indefinido (bajo el ámbito de la ley N°31131).