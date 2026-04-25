Por un lado, el pago anticipado es una estrategia que muchos deudores emplean para reducir el costo total de un préstamo.

Se trata de un pago directo al capital de la deuda (el principal), por lo que puede acortarse el plazo del financiamiento o disminuir el monto de las cuotas futuras.

Sin embargo, dicho concepto a menudo se confunde con el pago adelantado, cuyo objetivo es diferente.

El pago anticipado es un pago directo al capital de la deuda. (Fuente: iStock)

El adelanto de cuota consiste en pagar una o varias cuotas antes de su vencimiento, sin modificar el principal. Así, la persona puede gozar de varios periodos sin tener que cumplir con esa obligación inmediata anteriormente pactada con el banco.

En suma, el pago anticipado permite reducir los intereses o gastos financieros y el capital, mientras que el adelanto de cuota permite ganar periodos con mayor disponibilidad de liquidez.

El adelanto de cuota consiste en pagar una o varias cuotas antes de su vencimiento, sin modificar el principal. (Foto: Doucefleur/iStock)

“Lo bueno del pago anticipado es que permite reducir el monto de la cuota. En cambio, en el adelanto de cuotas simplemente en algunos meses no vas a pagar determinadas cuotas”, señaló Luis Miguel Garrido, asociado senior del área corporativa y financiera del estudio Rubio, Leguía Normand.

Para verlo con un caso, supongamos que Juan asume una deuda de S/ 30,000 a 3 años, con cuotas mensuales fijas de S/ 910. Entonces, podría efectuar, en el segundo año del financiamiento, un pago anticipado, y las cuotas futuras podrían reducirse, por ejemplo, a S/ 800.

Otra alternativa es que, con el pago anticipado, en lugar de disminuir el pago periódico, el periodo de endeudamiento se acorte de 36 a 30 meses.

Otro escenario es que Juan, al recibir una liquidez adicional, realice el adelanto de cuota para tres periodos. Por lo tanto, ganará ese trimestre “de gracia” y al cuarto mes pagará de nuevo una cuota de S/ 910.