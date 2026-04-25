El pago adelantado puede confundirse con el adelanto de cuotas (Foto: Manuel Melgar/Diario Gestión)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Si una persona ha adquirido una deuda, eso no significa que estará para siempre atada a las mismas condiciones financieras, ¿qué opciones tiene a la mano?

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