Según un estudio realizado por el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Perú, se observa un impacto positivo de introducir la educación financiera en la etapa escolar, no solo en el corto plazo, sino a lo largo del tiempo.

Veronica Frisancho, economista jefe del CAF, sostuvo que los estudiantes que reciben educación financiera mejoran en sus capacidades de ahorro y endeudamiento, en línea con lo observado en países como Brasil y España.

Al comentar dicho estudio, Pablo Lavado, docente de la Universidad del Pacífico, sostuvo que “si se saca valor presente de todas estas ganancias (de incorporar la educación financiera), de menor costo financiero y más ahorro, se puede alcanzar hasta US$ 200,000 por cada persona. Entonces, está generando también una ganancia a lo largo del siglo de vida del estudiante”.

Entre las capacidades de mejor manejo, el catedrático, por ejemplo, hizo alusión al cambio de crédito revolvente por aquel no revolvente. Además, destacó que la educación financiera ayuda a reducir el estrés en el hogar, permitiendo tomar óptimas decisiones financieras y alcanzar objetivos en el mediano plazo.

En el largo plazo, el saldo de la deuda de los estudiantes que reciben educación financiera aumenta, pero eso no eleva su probabilidad de default, manifestó Frisancho.

“Hay un ligero efecto de reducción en la tasa de interés que están pagando en los préstamos (quienes recibieron educación financiera), lo cual habla de una mejora al identificar oportunidades de acceso a los servicios formales”, añadió en el marco de la inauguración de la Semana Mundial de Ahorro 2026, organizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Asimismo, aclaró que se observa una “recomposición de los portafolios”, pasando de un crédito revolvente (como la tarjeta de crédito) a uno no revolvente (como un préstamo de libre disponibilidad) que, en general, tiende a ser menos caro y con condiciones más beneficiosas para el deudor.

La educación financiera ayuda a reducir el estrés en el hogar, destaca Lavado de la UP. (Foto: Andina)

Impacto

El estudio también revela que una intervención de ese tipo muestra una repercusión mucho mayor cuando los conocimientos se imparten de forma obligatoria y dentro del currículo escolar.

El CAF midió también el impacto de la educación financiera en los padres de familia. “No hay ningún efecto del programa en el nivel socioeconómico alto, pero sí en los hogares de menores ingresos donde la probabilidad de incumplimiento de sus obligaciones se reduce en 26%”, destacó la experta de la entidad.

Asimismo, precisó que al comparar el grupo de escuelas donde se realizó la intervención frente a otro grupo que no lo recibió, el impacto fue de 0.17 desviaciones estándar (DE).

Refirió que, cuando se evalúa cualquier capacitación docente, se considera una intervención “sumamente efectiva” cuando el efecto es de 0.10 DE, es decir, en caso de la educación financiera el impacto “es casi el doble”, aseveró.

Conceptos

Un primer concepto que se debería enseñar en etapa escolar es el valor del dinero en el tiempo, según Yang Chang, docente de la Universidad de Piura.

Lo anterior se refiere a que un sol peruano hoy, por ejemplo, vale más que un sol mañana, debido a que el dinero en el presente puede generar intereses.

“Solo así (aprendiendo sobre el valor del dinero en el tiempo) la persona va a poder entender que es mejor guardar dinero, o invertirlo, que gastarlo hoy y esperar algún día pagar”, señaló Chang.

“Uno primero debería ahorrar, invertir, y después recién gastar, y no al revés”, agregó.

Y un segundo tema, según Chang, es el “poder” del interés compuesto. “Si ahorras un fondo de dinero constante, en el tiempo crece, y el valor que puede lograrse con ese dinero es mucho más de lo que puedes imaginar”, afirmó.

Un sol hoy vale más que un sol mañana.| Foto: Andina

Recelo

Según encuesta de la SBS, cerca de la mitad de usuarios en el país (48%) desconfía del sistema financiero y la mayoría se siente igual o menos protegida que hace tres años. Sin embargo, las personas empiezan a utilizar servicios financieros digitales motivados por el resguardo de su dinero y una mayor conveniencia.