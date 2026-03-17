El CAF midió también el impacto de la educación financiera en los padres de familia. Foto: Andina/ Referencial.
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Guillermo Westreicher Herrera
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Desde el 2016, la currícula escolar nacional dispone que los temas financieros se lleven como parte de los cursos de ciencias sociales, a su vez que también se integran en el área de matemáticas, ¿qué resultado tiene en el tiempo?

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