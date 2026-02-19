El crédito promedio del sistema financiero respecto del PBI per cápita bajó desde 1.05 en junio del 2020 a 0.8 en junio del 2025, según información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) que analiza Moody’s. Es decir, hoy el crédito promedio es el 80% del PBI per cápita, mientras que hace cinco años equivalía al 105%.

“Las mejoras en el nivel de digitalización y en el acceso al sistema financiero (a través de creación de cuentas de depósitos), no se han traducido en lograr usuarios financieramente más integrados (generación de historial y profundidad crediticia masiva)”, afirma la agencia calificadora.

Así, menciona que el 34.98% de la población adulta mantenía algún crédito en el sistema financiero a junio del 2025, por encima del 30.82% observado cinco años antes. Ello sugiere que si bien se verifica una profundización de la bancarización vía el crédito, se da a ritmo mucho menor que el de la digitalización, añade.

El 34.98% de la población adulta mantenía algún crédito en el sistema financiero a junio del 2025 | Foto: Andina

Menores montos

Carolina Trivelli, exministra de inclusión social e investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), comentó que la reducción del crédito promedio respecto del PBI per cápita puede esconder cambios en las fuentes de financiamiento a las que acceden los peruanos y que no se reflejan en dicho indicador, que solo incluye el préstamo formal del sistema financiero.

“Hay mucho crédito informal, del prestamista o usurero, o del gota a gota. Pero también tienes muchas fintech tratando de llegar a nuevos segmentos de clientes”, aseveró a Gestión.

Una segunda causa posible es que las personas solicitarían más créditos, pero de montos menores en comparación con años anteriores.

“Ahora existen microcréditos que puedes sacar con Yape, por ejemplo. Se otorgan (hoy) más nanocréditos”, afirmó la economista.

Mayor rotación

Una tercera variable que explicaría el descenso del referido índice es una mayor rotación, dijo. “Habría que mirar los plazos de los créditos porque quizás las personas se están endeudando más frecuentemente. Me endeudo, por ejemplo, por S/ 500, pero a 90 días, por lo que en el año me endeudo un montón de veces”, refirió.

Trivelli destacó que actualmente existen mayores facilidades para acceder a préstamos de bajos montos y de alta rotación, tanto a través de Yape como de distintas fintech.

“Como es más fácil, es más rápido, menos trámite, quizás conviene más tener dos créditos más cortitos de menos monto, pero que solucionan el requerimiento de capital de trabajo rápidamente”, expresó.

De ese modo, resumió que la baja en el crédito promedio con relación al PBI per cápita en el último lustro reflejaría principalmente un “boom” de préstamos más rápidos y de montos menores que resuelven necesidades de corto plazo.

Estancamiento

Enrique Castellanos, docente de economía de la Universidad del Pacífico, consideró que la reducción de ese indicador podría deberse a un estancamiento del crédito en la pospandemia.

“La recesión que generó la pandemia y los no pagos que se dieron hicieron que los bancos sean más conservadores al momento de dar préstamos”, manifestó.

Las entidades financieras han elevado sus exigencias para aprobar financiamientos en los últimos años, “dejando de ser tan agresivos” sobre todo en el segmento de personas, agregó.

“Los bancos, antes de la pandemia, venían con harto brío. Los préstamos personales y tarjetas de crédito venían bastante más agresivos. Pospandemia y después de los trancazos que se metieron, sobre todo las cajas rurales, cajas municipales y financieras, tuvieron que parar la mano y de ahí es que ese indicador baja. Esa podría ser otra explicación”, añadió.

Un tercer factor a tomar en cuenta es el programa Reactiva que comenzó en el 2020 y que luego ha ido extinguiéndose, sostuvo.

Las entidades financieras habrían elevado sus exigencias para aprobar financiamientos en los últimos años, según el economista Enrique Castellanos. (Foto: Manuel Melgar Rodriguez/ Diario Gestión)





Acceso con pagos digitales

Carolina Trivelli explicó que, en la medida en que las personas realicen más pagos digitales, se espera que las entidades financieras puedan obtener más información de usuarios que hoy no pertenecen al sistema financiero. De esa forma, podrán ofrecerles productos como créditos y depósitos, acotó.

Sin embargo, aclaró que ese proceso toma tiempo y depende de que las personas cuenten con excedentes, lo que, a su vez, está relacionado con la tasa de crecimiento de la economía.

“La señora que vende fruta usa una billetera digital, Yape, pero eso no le da acceso al crédito, por lo menos, aún”, consideró Enrique Castellanos, de la Universidad del Pacífico.