La perspectiva para el sistema bancario de Perú sigue siendo positiva, según la agencia internacional Moody’s, ¿cuál es el diagnóstico y las proyecciones?

Las condiciones operativas, de acuerdo con la firma financiera, estarán respaldadas por un crecimiento del PBI de alrededor de 3% en 2026 y 2027, sostenido por términos de intercambio favorables, y un mercado laboral dinámico que mantiene el ingreso de los hogares y la demanda de crédito.

La calidad de los activos mejorará, ya que un mayor apetito por el riesgo se verá favorecido por el bajo desempleo y el aumento de los salarios reales, mientras que el crédito crecerá en torno al 7% durante el período de perspectiva, añade el informe.

Moody's estima dinamismo en el ingreso de los hogares y la demanda de crédito. (Foto: GEC/ Hugo Curotto)

“La exposición a préstamos vencidos en Perú caerá desde el umbral del 3% en 2026, lo que refleja las estrategias de reducción de riesgo de los bancos y el crecimiento del crédito en torno al 6% en 2026 y 8% en 2027″, precisa el estudio.

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el crédito sel sector privado creció también alrededor de 6% en el 2025.

Moody’s destaca que los bancos profundizarán su enfoque en préstamos al consumo y pymes, gracias a las condiciones favorables del mercado laboral, con una baja tasa de desempleo del 5.9% en noviembre de 2025.

“El PIB crecerá alrededor de un 3% en 2026 y 2027, impulsado por términos de intercambio favorables y continuidad de las políticas. Los precios de las principales exportaciones del país, incluyendo cobre y oro, han aumentado ligeramente, mientras que los precios de las principales importaciones, como el petróleo y los cereales, han bajado, lo que ha reforzado la calidad crediticia de las empresas, especialmente en la minería y otras industrias relacionadas”, sostiene el referido informe.

La inflación, proyecta Moody’s, se mantendrá baja, en 2%, lo que respaldará la postura neutral del BCRP con una tasa de referencia del 4.25%, que es la más baja entre las principales economías de América Latina.

BCRP mantiene una tasa de interés de referencia de 4.25%. (Fuente: Andina)

La aplicación de nuevos recortes, añade la calificadora, dependerá de que la inflación se mantenga de forma sostenida por debajo de ese objetivo del 2% o de un debilitamiento de la actividad económica o de las condiciones financieras globales.