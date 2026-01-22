El estudio de Experian precisó también que las mujeres representaron el 50,5 % de los usuarios activos.
En el último año, se observó una evolución en la forma en que las personas utilizan el crédito, con un mayor foco en el emprendimiento, la planificación y la toma de decisiones informadas en un entorno cada vez más digital.

