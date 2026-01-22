Uno de los hallazgos relevantes es el rol de las mujeres en el sistema crediticio, indica un estudio de Experian. Al cierre de 2025, el 84% de las mujeres emprendedoras, o 4 de cada 5, tienen créditos con entre una y tres entidades financieras.

“El producto más otorgado a este segmento es el préstamo microempresa y el ticket promedio asciende a los S/ 5,500”, detalla la empresa de información crediticia.

Comprometerse con hasta tres entidades les permite una diversificación del riesgo financiero, refiere Edmundo Lizarzaburu, docente de la Universidad Esan.

“Desde la lógica del microcrédito, concentrar deuda en una sola entidad incrementa la dependencia. Acceder a 2 o 3 entidades permite flexibilidad de pagos, renegociación y gestión de liquidez”, explica.

Según el catedrático, este comportamiento es particularmente relevante en negocios liderados por mujeres donde el flujo de caja suele destinarse también a gastos familiares.

Entonces, sostiene, se prioriza estabilidad de pagos sobre maximización de apalancamiento.

Monto

Lizarzaburu indica que muchas mujeres emprendedoras utilizan el crédito como mecanismo de construcción de historial.

Tomar pequeños créditos en varias entidades reduce la probabilidad de rechazo, permite demostrar la capacidad de pago simultánea y facilita futuras mejoras en la línea crediticia.

Además, las mujeres emprendedoras se concentran especialmente en microactividades de rotación rápida como comercio minorista, servicios personales, manufactura ligera, economía del cuidado, señala.

En comparación con el microempresario promedio, que suele tomar montos de S/ 10,000 en microfinancieras, los negocios liderados por mujeres requieren capital de trabajo reducido, tienen rotación rápida y no necesitan de grandes inversiones fijas, explicó.

“Un ticket de S/ 5,000 suele ser suficiente para reposición de inventarios, capital de corto plazo o campañas estacionales (fechas comerciales, colegio, festividades)”, añadió.

El estudio de Experian precisó también que las mujeres representaron el 50,5 % de los usuarios activos, superando los 5.6 millones, con un crecimiento del 8% anual.

Dicho avance está estrechamente ligado a actividades productivas, ya que el 46% de las mujeres con crédito lo utiliza en productos asociados a microemprendimientos, reflejando el uso del crédito como palanca de desarrollo económico.

Jóvenes

Otro segmento que registró un crecimiento durante el último año fue el de jóvenes, menciona Experian.

En Lima Metropolitana y Callao, los jóvenes entre 18 y 40 años continúan liderando la adopción de herramientas digitales y el uso del crédito, especialmente entre los millennials, personas de 28 a 40 años.

Un 30% accedió a un producto crediticio en los últimos dos años y el 76% manifiesta intención de solicitar uno en el mediano plazo, describe el estudio.

Sus principales motivaciones combinan consumo para el hogar y tecnología (30%) con inversión en emprendimientos personales (27%), afirma.