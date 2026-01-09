Decisión sobre tasa de referencia incluye en consumidores. (Foto: Andina)
Decisión sobre tasa de referencia incluye en consumidores. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantuvo en enero su tasa de interés de referencia en 4.25%. Así, son cuatro meses consecutivos sin ningún movimiento en ese indicador, ¿qué implicancias puede tener para los usuarios del sistema financiero?

TE PUEDE INTERESAR

Scotiabank: crimen golpea a negocios con default de S/ 5,500 millones, ¿qué zonas rojas hay?
BCRP probará pagos minoristas en 2026: así impactará tu día a día
Open banking puede traer productos más baratos en Perú, ¿por qué algunos bancos se resisten?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.