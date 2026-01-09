“Lo más probable es que, si hay algún recorte, será algo acotado, por lo que los niveles de tasas de interés (del mercado financiero) se van a mantener en los próximos meses a nivel comercial”, sostuvo Luis Eduardo Falen, docente de la Universidad del Pacífico.

El analista explicó que los recortes en la tasa de interés de referencia se reflejan primero en los créditos corporativos, y posteriormente en otros tipos de financiamiento.

Según Falen, el BCRP se decidiría máximo por dos rebajas más durante el 2026.

“La mayoría (de analistas) espera que la tasa de referencia se mantenga en 4.25% o que haya solo un recorte”, aclaró.

Los recortes en la tasa de interés de referencia se reflejan primero en los créditos corporativos. (Foto: Eduardo Cavero/ GEC)

Por ello, según Falen, no deberían observarse mayores cambios en las tasas de interés del mercado este año.

“Se podría aprovechar el contexto actual (para solicitar un crédito en cuotas), previendo que pueda haber una volatilidad adicional hacia adelante por el tema electoral”, afirmó.

Es decir, si la persona ya lo tiene planeado o lo necesita, no convendría necesariamente esperar para tomar un crédito en cuotas.

No deberían observarse mayores cambios en las tasas de interés del mercado este año, según analistas. (Imagen: Andina)

Falen refirió además que los recortes en las tasas de referencia se reflejan con un rezago. En el caso de los préstamos corporativos, ese periodo es menor que en los créditos de consumo.

“En los créditos a personas existe una capa adicional que es el riesgo intrínseco del receptor del crédito. Entonces, entra a tallar el historial crediticio y otras variables que evalúa el banco antes de aprobar un financiamiento. Pero, eventualmente, la naturaleza de la tasa de política monetaria es que todas las demás tasas la van a seguir. La cuestión es a quién impacta primero”, expresó.

“El mensaje del BCRP refuerza la idea de una pausa prolongada en la política monetaria. La combinación de inflación controlada, expectativas estables y una economía resiliente reduce la urgencia de realizar ajustes en la tasa de referencia en el corto plazo”, manifestó Silvana Caro, miembro del equipo de Asset Management de Intéligo SAB.