11 entidades bancarias ofrecen tarjetas de crédito en el país. (Foto: Freepik)
11 entidades bancarias ofrecen tarjetas de crédito en el país. (Foto: Freepik)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Omar Manrique
mailOmar Manrique
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Las tasas de interés de las tarjetas de crédito siguen al alza, a contrapelo de la tendencia a la baja que exhiben en los otros préstamos, alineada con los sucesivos recortes efectuados por el BCR en su tasa clave desde septiembre del 2023, ¿cuál es la explicación?

TE PUEDE INTERESAR

Interbank: vienen 60 días de fuertes compras y pagos, ¿qué inusual liquidez recibirán personas?
BCRP probará pagos minoristas en 2026: así impactará tu día a día
BCRP deja su tasa clave en 4.25%, ¿por qué está más optimista con economía global?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.