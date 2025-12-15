Ni la mayor actividad económica que se constata este año ni la mejora en el empleo e ingresos del sector formal privado han evitado que la tasa promedio de los préstamos con los plásticos ascienda hoy, 15 de diciembre, a 74.1%, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

En plena efervescencia del gasto navideño y de fin de año, las familias constatarán que las compras financiadas con tarjetas ahora son más caras en 2.5 puntos porcentuales que en las festividades del 2024 (71.56%), y mucho más –casi en nueve puntos porcentuales– que en la Navidad de hace dos años (65.34%).

Costo financiero de las tarjetas de crédito se ha elevado en los últimos años (Foto: GEC/ César Campos)

Riesgo

“Después de la pandemia, si bien es cierto los salarios en términos nominales se recuperaron algo, había mucha presión inflacionaria, por lo que en términos reales (los sueldos) estaban muy lejos de lo que teníamos en prepandemia”, refirió a Gestión Víctor Blas, gerente de división de estrategia y finanzas de Financiera Confianza.

En ese contexto, frente al mayor perfil de riesgo de los clientes, los bancos comenzaron a elevar la tasa de interés, particularmente de las tarjetas de crédito, y, al mismo tiempo, restringieron la oferta de esos préstamos a los segmentos de menores ingresos, afirmó.

En los últimos años, las tasas de interés de los plásticos han continuado en ascenso porque “el riesgo del cliente todavía sigue alto”, según el ejecutivo. Y si bien la economía ha acelerado su ritmo de expansión, la respuesta de las instituciones financieras ha sido aumentar los préstamos, mas no bajar el costo de los mismos, dijo.

Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima, puso énfasis en que la tarjeta de crédito es el producto más sensible al ciclo económico, pues es “lo primero que deja de pagar el cliente ante posibles externalidades”.

El incremento en el costo del plástico fue notorio inicialmente luego de la pandemia, pero después continuó al alza, porque el país encaró recesión económica en el 2023, mencionó.

En esa tendencia influyeron también la inestabilidad provocada por el Gobierno de Pedro Castillo, los fenómenos climáticos adversos y el estallido social a fin del 2022 e inicios del 2023.

Base de clientes

De acuerdo con Casana, hoy las instituciones financieras están “recuperando a los clientes” a los que en algún momento dejaron de prestar, que son, además, los de rentas más bajas y, por tanto, a quienes cobran más intereses.

“(Las entidades financieras) están ampliando la base, están nuevamente yendo a segmentos que abandonaron los años pasados. Pero lo hacen porque el ingreso real ya está por encima de niveles prepandemia”, acotó Blas.

Tanto Blas como Casana coincidieron en que los recortes de la tasa de interés de referencia del BCR no tienen un efecto inmediato en los costos de las tarjetas de crédito.

“Segmentos (como el de tarjetas) no responden tanto a (los movimientos de) la tasa de referencia, sino más bien al perfil propio del cliente”, expresó Blas.

Costo

Los entrevistados indicaron que, como resultado de las tendencias antes descritas, el costo de endeudamiento de las familias será mayor en estas fiestas que en la de años previos, en un contexto de mayor consumo.

“Se percibe un mejor ambiente económico, por lo tanto, el usuario tiende a gastar más. Las proyecciones de aumento (en las compras navideñas) van alrededor del 30%. Es decir, el cliente va a comprar un 30% más (que el año pasado)”, detalló Casana.

“Cualquier compra por financiamiento revolvente con la tarjeta (en diciembre) va a salir más cara que el año pasado”, advirtió Blas.

Impacto de topes a tasas

Otro hecho que ha repercutido en las tasas de interés de las tarjetas de créditos es que muchas instituciones financieras han estado “alineadas” a la ley que establece topes a las tasas, introducida por el Congreso en marzo del 2021.

La Navidad es la campaña comercial más importante del año | Foto: Anthony Niño de Guzmán/ @photo.gec

“El Banco Central ha ido subiendo la tasa máxima, salvo la última vez que la redujo. Los cambios anteriores fueron al alza y algunas entidades siempre se han pegado hacia las tasas máximas. Ello también ha estado generando presión sobre las tasas promedio del mercado”, sostuvo Víctor Blas, de Financiera Confianza.

Entre las entidades bancarias, las que cobran mayor tasa de interés promedio en su tarjeta de crédito hoy son Ripley, Falabella, BBVA, BCP y Santander Consumer Bank con 100.84%, 91.68%, 75.65%, 69.73% y 69.43% anual, respectivamente.

“El perfil de riesgo en tarjetas de crédito en los últimos años, se ha incrementado. En su mayoría, aquellas de alta rotación, especialmente las de (tiendas) retail tuvieron mayores subidas. Es por el perfil y la morosidad de esos productos”, manifestó Walter Rojas, gerente central de negocios de Caja Cusco.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.