Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Por estos días, las empresas que cotizan en bolsa revelan sus estados financieros del tercer trimestre del año. Con esa información, los inversionistas pueden dilucidar si se cumplieron sus expectativas, ¿qué reveló IFS, el brazo financiero del Grupo Intercorp que agrupa a Interbank, Interseguros e Intéligo SAB?

TE PUEDE INTERESAR

Yape acelera operaciones, pero Interbank contraataca, ¿cuál es su estrategia masiva?
¿Cuál es el “lujo” financiero que los peruanos pueden exhibir?: esto dice Credicorp Capital
Siete entidades financieras alistan ingreso a Perú, ¿cuál es la frustración de bancos líderes?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.