El fondo que perdió más, un 27.9% en los primeros nueve meses del 2025, está dirigido a inversionistas institucionales.

Lo mismo sucede con el tercer fondo que perdió más, un 12.6% en ese mismo periodo. Su público objetivo no son las personas naturales.

El fondo mutuo que perdió más en el año bajó un 27.9% (Foto: iStock)

En el cuarto y quinto lugar, también se ubican fondos institucionales. Es decir, de las cinco posiciones de mayores pérdidas, cuatro corresponden a productos dirigidos a personas jurídicas (empresas) o patrimonios autónomos.

“Creería que la gran mayoría de fondos (mutuos) se ha comportado bien. Los fondos que van para el cliente retail, en general, no deberían tener problema porque están invertidos en cualquier instrumento sencillo de renta variable (acciones) o renta fija (emisiones de deuda como bonos)”, sostuvo Luis Eduardo Falen, docente de la Universidad del Pacífico.

En tal sentido, refirió que un contexto de menores tasas de la Fed impulsa la renta variable estadounidense y, por arrastre, a las bolsas de todos los demás países.

“Al haber disminuido tanto las tasas de interés locales como internacionales, eso apuntala a la renta variable y también produce ganancias de capital en los portafolios de renta fija (porque cuando bajan las tasas sube el precio de los bonos)”, manifestó Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que los diez fondos que más perdieron poseen otra característica común: son en dólares.

Entre enero y septiembre, el dólar cayó frente al sol en 7.7%, y el retroceso acumulado en el año ya es de 10.42%.

El dólar ha descendido en más del 10% en el 2025. (Foto: Diseñado por Freepik)

Lo anterior es relevante, pues el referido ranking compara el rendimiento de las opciones de inversión medido en soles.