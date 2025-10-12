Lo primero es entender que los fondos de fondos son fondos mutuos que invierten, a su vez, en otros fondos mutuos.

Sin embargo, es posible rastrear en qué activos están apostando finalmente.

Según información de la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos (Fondos Mutuos Perú), existen 82 fondos de fondos operando en el mercado local, y el número de partícipes en estos productos asciende a 47,752.

Asimismo, de esos 82 fondos de fondos, 30 son de renta variable, es decir, invierten en acciones, y congregan a 20,544 partícipes.

Una de las principales características de los fondos mutuos es que permiten diversificación a través de un solo instrumento. (Foto: iStock)

De ese modo, los fondos de fondos de renta variable son aquellos que agrupan más usuarios, seguidos por los flexibles (con 9094). Sin embargo, los que registran el mayor patrimonio son los de deuda flexible, y los de renta variable están en segundo lugar.

Para explicarlo de otra forma, algo menos de la mitad de los inversionistas de fondos de fondos están en productos de renta variable.

Al cierre de septiembre, según la asociación, en los últimos doce meses, el patrimonio administrado por los fondos de fondos creció 7.47% (aquellos en dólares) y 5.25% (aquellos en soles).

El patrimonio administrado por los fondos de fondos en dólares creció 7.47% en el último año. (Foto: iStock)

“Una de las razones por las que están creciendo los fondos de fondos es la diversificación porque invierten en otros fondos que a su vez ya están diversificados”, explicó Fernando Osorio, secretario general de Fondos Mutuos Perú.

“Otro motivo es la ventaja tributaria porque si invirtieras en Estados Unidos o en cualquier país, tu impuesto a la renta (sobre las ganancias de fuente extranjera) sería del 30%, pero si inviertes en un fondo mutuo que se ofrece a nivel local el tributo es 5%”, añadió.