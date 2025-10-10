La decisión se adoptó en un contexto de inflación contenida, actividad económica cercana a su nivel potencial y expectativas de inflación ancladas dentro del rango meta.

“Mantener la tasa responde a un escenario en el que la inflación permanece baja y los indicadores de actividad muestran una recuperación gradual, mientras la autoridad monetaria evalúa los efectos del último recorte”, destacó Silvana Caro, miembro del equipo de Asset Management de Intéligo.

Según la especialista, el directorio del BCRP optó por una pausa técnica tras el recorte de setiembre, en línea con su enfoque dependiente de datos.

“El Banco Central busca consolidar el proceso de convergencia de la inflación antes de aplicar nuevos recortes, evaluando el comportamiento de la demanda interna, el empleo y el entorno cambiario”, explicó Caro.

Asimismo, Jorge Chávez, CEO de Maximixe, considera prudente la decisión del BCR, en un escenario en que la tasa de referencia de la Reserva Federal está en niveles similares. Usualmente, la tasa local está por encima pues representa el riesgo del país.

“Hay mucha incertidumbre en EE.UU. ahora, lo más factible es no bajar la tasa para tener municiones en caso sea necesario hacerlo en el futuro”, comentó.

El ex presidente del BCR refiere que tasas en 4.25% aún no son del todo bajas y pueden seguirse considerando restrictivas para financiamiento.