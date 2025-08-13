Al cierre del séptimo mes del presente año, el número de partícipes en fondos mutuos ascendió a 456,719, superando el récord histórico de 450,208 registrado en abril de 2018.

Esta cifra representa un crecimiento de 1.50% frente a lo registrado el mes anterior y 18.95 % en los últimos 12 meses. La oferta total de productos alcanzó los 201 fondos mutuos, según Fernando Osorio, secretario general de la Asociación de Administradoras de Fondos del Perú (FMP).

El directivo destacó el crecimiento sostenido del mercado: el patrimonio administrado por los fondos mutuos se situó en 54,877 millones de soles (15,287 millones de dólares), registrando una nueva cifra histórica para el mercado peruano, lo cual implica un incremento de 33.22% en los últimos 12 meses y de 2.67% respecto del mes anterior.

“Con este resultado, el patrimonio administrado acumula 27 meses consecutivos de crecimiento. Adicionalmente en lo que va del año 2025, se registra un incremento del 9.41% en participes y 13.80% en patrimonio administrado”, indicó Osorio.

La asociación de fondos mutuos señala también que, al séptimo mes de este año, el 71.66% del patrimonio administrado corresponde a fondos que invierten en deuda, lo que refleja el perfil mayoritariamente conservador de los inversionistas.

Asimismo, el 40.3% de la cantidad total de fondos pertenece a la tipología “fondos de fondos”. Del total de fondos existentes, 47 están denominados en soles y 154 en moneda extranjera (dólares).

Finalmente, por segundo mes consecutivo, los fondos mutuos en acciones han sido los más rentables. Según la asociación, al mes de julio, los fondos de acciones en soles rindieron 11% promedio anual, y en dólares, 9.68% promedio anual.

Mientras que, en los últimos 12 meses, los fondos de acciones en soles generaron un retorno de 11.11% promedio anual, mientras que en dólares fue de 10.38%.

Sociedad Administradora de Fondos S/. % CREDICORP SAF 17,618,929,362 32.1065% BBVA ASSET MANAGEMENT SAF 12,147,449,330 22.1360% SCOTIA FONDOS SAF 10,307,976,814 18.7839% INTERFONDO SAF 8,787,893,774 16.0139% FONDOS SURA SAF 4,558,691,817 8.3072% EL DORADO SAF 455,028,222 0.8292% FLIP SAF 223,862,630 0.4079% BLUM SAF 206,392,335 0.3761% PRUDENTIAL SAF 203,627,772 0.3711% BTG PACTUAL PERU SAF 178,257,407 0.3248% FARO CAPITAL SAFI 158,460,119 0.2888% BD CAPITAL SAF 17,243,318 0.0314% CORIL SAF 5,709,547 0.0104% PROMOINVEST SAF 4,165,010 0.0076% ANDEAN CROWN SAF 2,384,037 0.0043% DIVISO FONDOS SAF S.A. 473,370 0.0009% Total 54,876,544,863 100%

En este segmento de fondos mutuos de acciones, el fondo más rentable en lo que va del año fue Credicorp Capital Acciones con 16.72% en dólares, mientras que, en soles, el más rentable fue Sura Acciones FMIV con 11.68%.

Este buen performance se debió principalmente a la fortaleza mostrada por la renta variable internacional. En julio, el S&P 500 alcanzó máximos históricos, acumulando un avance de más del 8% en lo que va del año, impulsado por una sólida temporada de resultados corporativos.

A nivel global, la renta variable registra un rendimiento acumulado de 11,5% en lo que va del año, destacando Europa excluyendo Reino Unido (+21%). Las empresas han demostrado resiliencia al expandir márgenes gracias a un repunte en la productividad, absorbiendo costos sin trasladarlos por completo al consumidor.

Además, el crecimiento de utilidades se ha extendido a más sectores, reduciendo la dependencia de las denominadas ‘Magníficas 7’ y mostrando una base de crecimiento más amplia.

A este entorno favorable se sumó un escenario monetario estable: tanto la Reserva Federal de EE.UU. como el Banco Central de Reserva del Perú mantuvieron sus tasas de referencia sin cambios, en línea con las expectativas.

Sin embargo, el mercado sigue atento a señales de desaceleración laboral en EE.UU. y a la evolución de la inflación, factores que podrían llevar a la Fed a recortar tasas en septiembre.

