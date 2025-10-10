Mercado. Dólar bajó ayer a S/ 3.426 pero tomaría nuevo rumbo en el corto plazo.
Mercado. Dólar bajó ayer a S/ 3.426 pero tomaría nuevo rumbo en el corto plazo.
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Omar Manrique
mailOmar Manrique
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

Las sucesivas mociones de vacancia presidencial presentadas ayer en el Congreso sobresaltaron a los participantes del mercado cambiario, que ahora prevén turbulencias y un comportamiento errático en el precio del dólar.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.