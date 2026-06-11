Las larvas del gusano barrenador excavan en la piel como “tornillos”, causando lesiones profundas, supurantes y peligrosas para humanos y animales (Foto: USDA)
Las larvas del gusano barrenador excavan en la piel como “tornillos”, causando lesiones profundas, supurantes y peligrosas para humanos y animales (Foto: USDA)
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Agencia Bloomberg
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El gusano barrenador del Nuevo Mundo ha reaparecido en Estados Unidos, y el contagio de un perro en Nuevo México está generando preocupación por los riesgos que representa para otros animales, además del ganado.

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