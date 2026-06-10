Mientras la natalidad en Chile cae a mínimos históricos y se reducen las maternidades en algunos hospitales, las mascotas ganan terreno y la industria de los animales domésticos experimenta un crecimiento explosivo en el país con la tasa de fecundidad más baja de Latinoamérica.

El Instituto Nacional de Estadísticas reveló -hace unas semanas- que el año pasado, por primera vez en la historia, se registró menos de un hijo por mujer en Chile, lo que sitúa al país no solo con la tasa más baja de la región sino comparable a la de países asiáticos como Japón y Corea del Sur.

En contraste, se calcula que hay 12.5 millones de perros y gatos con dueños en una nación con veinte millones de habitantes, según el primer censo sobre población animal elaborado por la Pontificia Universidad Católica de Chile en 2022.

Fotografía del 30 de mayo 2026 que muestra a personas caminando con perros en un coche durante la 'Expo Mascotas & Animales', en Santiago (Chile). Mientras la natalidad en Chile cae a mínimos históricos y se reducen las maternidades en algunos hospitales, las mascotas ganan terreno y la industria de los animales domésticos experimenta un crecimiento explosivo en el país con la tasa de fecundidad más baja de Latinoamérica. EFE/ Elvis González

“Perrijos”

Macarena, de 38 años, y su pareja Rodrigo, de 39, encarnan este cambio demográfico en su hogar con dos perros: Osito y Copito, de doce y tres años de edad, respectivamente.

“Son nuestros ‘perrijos’. Nos cambiaron la vida”, relató la pareja, que comparte la experiencia con su entorno: “Todos nuestros amigos tienen animales y más de una conversación gira sobre el veterinario o la comida”.

La incorporación de más mujeres al mundo laboral o el mayor acceso a anticonceptivos explican, según especialistas, la crisis de natalidad en el país austral, así como otros factores de índole económico como el alto costo de la vida y la falta de servicios sociales.

Fotografía del 30 de mayo 2026 que muestra a una pareja paseando junto a dos perros durante la 'Expo Mascotas & Animales', en Santiago (Chile). Mientras la natalidad en Chile cae a mínimos históricos y se reducen las maternidades en algunos hospitales, las mascotas ganan terreno y la industria de los animales domésticos experimenta un crecimiento explosivo en el país con la tasa de fecundidad más baja de Latinoamérica. EFE/ Elvis González

Por ello, en Chile es cada vez más común encontrar mujeres como Rachel Román, una publicista soltera de 31 años que comparte su vida con Mara, una perrita de siete años de edad.

“Sí, 100% ella es mi hija”, afirmó a EFE la joven, que aseguró que invierte en su mascota de cien a US$ 170 mensuales.

La creciente “humanización” de los animales en Chile se enmarca dentro de una tendencia global, según la firma estadounidense Honest Paws, donde un 70% de los ‘millennials’ (personas nacidas entre 1981 y 1996) prefiere mascotas a hijos.

Ferias, clínicas y tiendas

El auge de la industria es palpable en la ‘Expo Mascotas & Animales de Chile’, que en década y media ha pasado de reunir a unas pocas marcas bajo una carpa a llenar 8,000 metros cuadrados, con más de 120 marcas, y convocar recientemente a 25,000 personas en tres días.

“En Chile, más del 86% de los hogares tienen un animal de compañía y, dentro de ese porcentaje, el 96% los considera parte de su familia”, indicó a EFE la directora de la feria, Sol Galdamez, en referencia a una reciente encuesta.

El mercado de los animales domésticos ya genera cerca 1.400 millones de dólares al año y está cambiando la estructura de la capital, donde no paran de abrir nuevas clínicas veterinarias y tiendas de productos para animales domésticos.

Fotografía del 30 de mayo de 2026 que muestra a un hombre cargando a un perro, durante la 'Expo Mascotas & Animales', en Santiago (Chile). Mientras la natalidad en Chile cae a mínimos históricos y se reducen las maternidades en algunos hospitales, las mascotas ganan terreno y la industria de los animales domésticos experimenta un crecimiento explosivo en el país con la tasa de fecundidad más baja de Latinoamérica. EFE/ Elvis González

La consultora GPS Property estimó recientemente que la apertura de estos establecimientos creció un 71 % en los últimos seis años, de acuerdo con la prensa local.

Para marcas como la firma japonesa de ‘snacks’ saludables Inaba, el consumidor chileno es un referente en la región y el país es su mercado de prueba.

“Chile gasta mucho más per capita que el resto de Latam”, apuntó a EFE el gerente general de Inaba, Axel Haleby.

Fotografía del 30 de mayo 2026 que muestra perros en un coche durante la 'Expo Mascotas & Animales', en Santiago (Chile). Mientras la natalidad en Chile cae a mínimos históricos y se reducen las maternidades en algunos hospitales, las mascotas ganan terreno y la industria de los animales domésticos experimenta un crecimiento explosivo en el país con la tasa de fecundidad más baja de Latinoamérica. EFE/ Elvis González

Mientras el Congreso chileno debate -desde hace años- un proyecto para universalizar las ayudas al cuidado infantil, los dueños de mascotas cuentan con un nuevo canal de televisión para que sus perros y gatos puedan quedarse solos en casa sin sentirse abandonados.

“La preocupación por el bienestar de las mascotas está creciendo a un ritmo del 8% anual en Chile”, indicó a EFE Dominique Recordón, vocera del canal Knino.

Abandono y adopciones

La cruz de esta bonanza son los cuatro millones de animales que deambulan por las calles sin supervisión, según el censo de la Universidad Católica de Chile.

El retorno a la presencialidad postpandemia provocó una ola de abandonos, que agravó el fenómeno de las jaurías en zonas rurales o turísticas como San Pedro de Atacama.

“El 90% son perros abandonados que tuvieron en algún minuto una familia”, expuso a EFE Sonia Urrutia, de la Fundación Ayuda Callejeros, quien reconoció que “hay muy poca consciencia sobre la tenencia de perritos” y dijo que la ley que lo regula desde 2017 es “muy débil”.

Pese a las altas cifras de abandono, Chile sigue siendo un país que prefiere la adopción a la compra de mascotas y en los últimos años han surgido aplicaciones como ‘PetMatch’, que ha logrado en solo dos años la adopción de 1,100 animales: “Un 80% de las personas adoptan, no compran”, señaló a EFE Manuel Díaz, su gerente general.