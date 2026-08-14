La inversión privada, consumo, importaciones de bienes de capital y duraderos, y recaudación del IGV interno traslucen un repunte de la demanda y del poder adquisitivo.

Otro de estos agregados, el circulante, o cantidad de billetes y monedas emitidos por el Banco Central de Reserva y que está en manos del público, sigue esa tendencia.

“En cuanto a la actividad económica, tenemos muy buenos indicadores, todos los de transacciones, por ejemplo, circulante está creciendo a más de dos dígitos hace varios trimestres”, manifestó Carlos Montoro, gerente de política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR), en el foro Inside LatAm: Perú 2026, organizado por Moody’s.

“Lo interesante del circulante es que es un termómetro que mide no solo la actividad económica formal, sino también la actividad económica informal, que sabemos que es muy difícil de cuantificar”, expuso.

A junio, el circulante, o efectivo, creció 17.9% interanual a S/ 100,047 millones, por encima del 14.9% al que avanzó al cierre del 2025, y del 11.5% observado a finales del 2024, según datos del BCR.

El incremento del circulante ha venido acelerándose.

Señales

El hecho de que el uso de efectivo en circulación crezca a mayor ritmo en los últimos años se condice con un mayor dinamismo de la economía formal, pero también comporta que la actividad informal se expande e incluso se encienden otras señales preocupantes, según el docente de economía de la Universidad del Pacífico, Carlos Casas.

La economía informal es importante para el país y, por sus propias características, buena parte de esta se mueve con billetes y monedas, sostuvo.

Sin embargo, acotó que un incremento del circulante encierra también una alerta para el sector formal, pues confirma el crecimiento de las economías ilegales en el país, como la vinculada al oro, que, para evitar su trazabilidad, se mueve con efectivo y nunca se bancariza.

“El nuevo actor monetario es la economía ilegal (…) las economías ilegales básicamente se mueven en soles y no se bancarizan”, enfatizó al explicar que esas actividades negras, que están en fuerte crecimiento, como el oro ilegal, tratan de lavar ese dinero de origen ilícito con cash y evitan las transacciones en el sistema financiero.

Dentro de las actividades informales, Casas dijo que el circulante aumentaría también por el accionar de algunos agentes económicos, como empresas, que tienden a pagar parte de su planilla o de sus facturas en cash, para evitar el rastreo de la Sunat y evadir el pago de impuestos.

“En ciertos casos es por alto costo de la formalización, pero en otros, por la evasión de impuestos. Esto se alinea con lo que mencionó el ministro de Economía (Elmer Cuba)”, expresó.

Componentes

En suma, sostuvo que el acelerado crecimiento del circulante tiene distintos componentes, entre los que se cuentan incluso, sobre todo en los últimos dos meses, una mayor confianza por los soles en el marco del nuevo Gobierno.

Estimó que la evolución del uso de billetes y monedas estará supeditada a la efectividad con la que la administración de Keiko Fujimori enfrente la inseguridad ciudadana y criminalidad; y a la gravedad del fenómeno de El Niño, que, de acentuarse, deteriorará la economía y elevará la preferencia por el cash.

El circulante es un termómetro que mide no solo la actividad económica formal, sino también la actividad económica informal

TAPP impulsará competencia

TAPP (Transferencias Automáticas de Pagos Perú), infraestructura de pagos que el BCR introducirá a fin de año, no será competencia para las billeteras, sino que permitirá que distintos proveedores ofrezcan pagos y cobros inmediatos desde cuentas bancarias, de dinero electrónico u otras de fondos disponibles, detalló Carlos Montoro, en el seminario de Moody’s. “Es una infraestructura común que habilita la iniciación de pagos, la competencia y nuevos casos de uso”, añadió.