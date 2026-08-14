El circulante, o billetes y monedas en manos del público, avanza a doble dígito desde hace varios trimestres, indica Carlos Montoro, gerente de política monetaria del BCRP.
El circulante, o billetes y monedas en manos del público, avanza a doble dígito desde hace varios trimestres, indica Carlos Montoro, gerente de política monetaria del BCRP.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Omar Manrique
mailOmar Manrique

Los indicadores de actividad económica denotan mejoría, acorde con la recuperación del país, sobre todo a partir del 2025, ¿qué revelan las cifras?

TE PUEDE INTERESAR

Utilidades de trabajadores disparan venta de casas y autos, ¿cómo amasan tanta liquidez?
BCRP: alza de precios sería temporal, ¿qué pasará si usted planea pedir un crédito al banco?
BCRP lanzará TAPP: ¿cómo las personas con cuentas bancarias ganarán poder?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.