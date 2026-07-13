La Cámara de Comercio de Lima (CCL) advierte que las regiones con mayor riesgo ante el Fenómeno de El Niño concentran casi una cuarta parte de la economía nacional. | Foto: GEC
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Guadalupe Gamboa
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Ante las mayores probabilidades de un Fenómeno El Niño (FEN) fuerte, un reciente análisis de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) advirtió que un cuarto del Producto Bruto Interno (PBI) nacional está potencialmente expuesto a los efectos climáticos.

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