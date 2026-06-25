La pesca es uno de los sectores que sufrirá un golpe directo del fenómeno de El Niño. Las aguas más cálidas alejan a la anchoveta -recurso para la pesca industrial- y suele, incluso, adelantar el periodo de desove, lo que limita su captura. En este contexto, ya el Ministerio de la Producción (Produce) adelanta los resultados negativos que se esperan para esta actividad.

César Quispe, ministro del sector, recordó, tal como ya informó Gestión, que la actual temporada de pesca de anchoveta se encuentra suspendida a la espera de los reportes de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (Enfen).

Con los documentos, se evaluará mantener la suspensión, levantarla o cerrar ya definitivamente la temporada. “La vamos a cerrar en el momento que no haya las condiciones para seguir con la pesca”, apuntó en una conferencia a la prensa.

En concreto, dijo Quispe, la pesca de consumo humano indirecto, es decir, la que se enfoca en captura de anchoveta para harina y aceite de pescado, caerá alrededor de 23% este año.

“Esto será compensando con la pesca de consumo humano directo porque van a haber otras especies disponibles como perico, lisa, atún [...] Esperamos que crezca 3%”, puntualizó.

Acciones para mitigar duro golpe a la pesca

“Sabemos que esto va a tener un efecto. Hay un importante número de trabajadores industriales que no van a percibir recursos. Estamos preparando un programa para [otorgar] un apoyo financiero, un crédito diferido con desembolsos especiales. Esperamos dejarlo listo para el próximo Gobierno”, declaró el ministro.

Agregó: “[...] estamos preparando planes de acción para poder asistir a los afectados que son trabajadores del sector industrial [vinculados a la pesca] con créditos. Además, en el caso de los armadores de madera, darle apoyo financiero. No van a tener ingresos provenientes de esta primera temporada”.

Estimó que hay unos 17,500 trabajadores en planilla que no tendrían los ingresos esperados. Mencionó que van a reunirse con diferentes gremios del sector financiero para estructurar este crédito: “Una primera reunión será con el gremio de cajas municipales para preparar un producto acorde a [los trabajadores de pesca e industria]. Va a tener que ser un crédito que sea amortizado con las futuras temporadas de pesca”.

“Vamos a cerrar [la temporada] en el momento que no haya las condiciones para seguir con la pesca”, apuntó en una conferencia a la prensa. (Imagen: Andina)

Pesca de oportunidad

Sobre la posibilidad de entregar un bono a la pesca artesanal, dijo que será evaluado. Aunque, aclaró que hay otras especies que se pueden aprovechar. Desde Produce buscan un marco normativo que permita una “pesca de oportunidad”. Es decir, cuando un recurso no esté disponible, se migre rápidamente a otro que sí haya en abundancia.

“Eso vamos a dejar para el siguiente Gobierno, para que haya un aprovechamiento. Incluso para el sector industrial, podemos hacer una prospección y pensar en una apertura de una segunda temporada”, afirmó.