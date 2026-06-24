Ante el avance del fenómeno de El Niño, la continuación de la primera temporada de anchoveta se mantiene en suspenso. El ministro de la Producción, César Quispe, confirmó que la pesca de anchoveta permanece suspendida y que el Gobierno esperará un nuevo informe técnico antes de definir si la campaña podrá retomarse.

“Estamos monitoreando y a la espera de tener el último informe [de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño”], que debe salir a fin de mes, para tomar decisiones respecto a la continuidad o no de esta primera temporada [de pesca de anchoveta] 2026”, indicó en conferencia de prensa.

Frente a los problemas climáticos y los oleajes anómalos que vienen afectando al sector, Quispe señaló que el Consejo de Ministros ya prepara planes de contingencia para atender a los más perjudicados.

Según explicó, las medidas estarán dirigidas principalmente al sector industrial pesquero y a los trabajadores vinculados a esta actividad.

“Ayer he tenido comunicación con un sindicato importante de este sector. Vamos a considerar varios mecanismos, como, por ejemplo, vinculados al tema financiero: créditos, con amortizaciones diferidas. Esto es lo que estamos trabajando [...]”, señaló.

El Consejo de Ministros ya prepara planes de contingencia para la pesca para atender a los más perjudicados. Foto: Produce.

El titular de Produce agregó que su sector trabaja junto con el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) para identificar oportunidades que puedan surgir por los cambios en las condiciones del mar.

En ese sentido, explicó que las aguas cálidas también favorecen la aparición de otras especies, por lo que se busca que la pesca artesanal pueda aprovechar estos recursos.

“Estamos haciendo un análisis permanente y en las próximas semanas, antes de que concluya el Gobierno, debemos sacar incluso un lineamiento especial que nos permita hacer pesca de oportunidad”, añadió.