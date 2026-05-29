En entrevista con Gestión, el ministro de la Producción, César Quispe, explicó que el escenario ya impacta en las perspectivas del sector pesquero para este año, mientras se avanza en nuevas normativas antes del cierre de gobierno.

Primera temporada en riesgo

La primera temporada de pesca de anchoveta en la zona norte-centro está parcialmente en pausa y ya vemos un impacto del Fenómeno de El Niño, ¿qué expectativa tiene antes esta situación?

Sabíamos desde inicio de año que iba a ser una temporada bastante compleja con un Niño costero débil. A la fecha ya estamos en un Niño costero moderado, el cual ha provocado que las anchovetas adultas se profundicen y las juveniles estén en la superficie. A la fecha se ha logrado pescar 467 mil toneladas, que es el 24% de la cuota total que está en 1 millón 911 mil .

Buscando que baje el índice de captura de juveniles hemos cerrado en 17 oportunidades: siete por recomendación de Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y diez por el área de supervisión y fiscalización. Hoy tenemos cerrado desde el paralelo 14 hasta Paracas; tenemos cerrado de la milla 0 hasta la milla 30 la pesca por esta incidencia.

La pausa se ha extendido hasta el 10 de junio, ¿podría seguir ampliándose?

Sí, en la medida en que las condiciones no mejoren vamos a ir ampliando. Nuestro primer cierre concluyó el 26 de mayo, hicimos una primera pausa de 15 días y las condiciones, lejos de mejorar han desmejorado. Ahora está pronosticada la llegada de dos ondas Kelvin más calientes y una tercera fría que debe estar llegando a finales de junio, la cual podría mejorar las condiciones.

Normalmente esta primera temporada va hasta julio, si las condiciones no mejoran, ¿se ha pensado que podría terminar cerrándose antes la temporada?

Va a depender de las condiciones. Si en un momento se tiene que tomar la determinación del cierre será por alguna de las condiciones establecidas, como es el inicio del desove o que ya no haya condiciones para la pesca. Produce va a seguir en monitoreo y cuando haya condiciones en las cuales se pueda pescar con bajo índice de juveniles, vamos a reaperturar.

¿Se esperaría un escenario similar a lo que ocurrió en el 2023 con el fenómeno de El Niño?, ¿Cuál es la proyección actual para la producción pesquera?

El escenario es bastante complejo y las mejores proyecciones las vamos a tener a finales de junio y julio, cuando podamos hacer un pronóstico incluso de lo que va a suceder en la segunda temporada.

Lo pescado hasta ahora significará un impacto en el crecimiento del PBI pesquero. La anchoveta es el principal recurso y puede haber una reducción de hasta un 18%, pero esto puede ser atenuado porque hay otras especies que surgen a partir del calentamiento del mar y es probable que tengamos más pota, bonito, mariscos y otros recursos. En el balance podemos estar hablando tal vez de un impacto de 3% o 4% de caída en el PBI pesquero .

¿Cambio de opinión en el Reinfo pesquero?

Sobre el denominado “Reinfo pesquero”, que abriría las inscripciones al Sistema de Formalización Pesquera Artesanal (Siforpa), ¿Produce ha cambiado la postura que tenían inicialmente?

La postura de Produce es que no es posible incrementar la flota en la pesquería artesanal porque estamos en el límite de embarcaciones. El ministerio no ha hecho cambio de opinión, pero uno de los proyectos sobre el cual hemos opinado plantea algo diferente que es permitir formalizar o continuar la formalización otorgando permiso de reemplazo o sustitución de los permisos actuales que pudieran caducarse.

Mientras no haya incremento de flota lo vemos como viable, pero hemos hecho un conjunto de observaciones. Solamente se puede otorgar el permiso del recurso que se está cancelando. Si alguien tenía autorización para pota y se caduca el permiso, se le puede dar para pota, no para otro recurso.

¿Se tienen mecanismos para evitar que se usen vacíos legales si se aprueba esto?

El Produce solo puede otorgar permisos de pesca donde haya recurso disponible, hoy perico, bonito o pota están plenamente explotados. Un permiso de pesca en forma genérica no se puede otorgar y no es posible donde no hay disponibilidad sin transgredir la sostenibilidad del recurso, lo cual incluso está normado en el Código Penal.

El titular del Ministerio de la Producción, César Quispe, advierte que el PBI pesquero caería entre 3% y 4% este año. (Foto: Produce)

Lo que dejan antes de finalizar el gobierno

Anteriormente mencionaron que se activarían beneficios tributarios para la acuicultura, ¿ya acordaron con SUNAT el procedimiento digital?

Sí, hemos operativizado esta norma y ya está disponible la recuperación del IGV para los acuicultores que han tenido producción en 2023, 2024 y 2025. Ya están todos los sistemas, el formulario y el aplicativo disponibles, y el Produce ya tiene los equipos para dar los informes necesarios. Se estima una devolución de más o menos S/ 400 millones.

¿Qué medidas sí quedarían pendientes para lo que queda del gobierno?

Recientemente hemos prepublicado el Reglamento de Ordenamiento Pesquero (ROP) del tiburón, que está en consulta pública. Es importante porque un grupo grande de pescadores se dedica a esto y debe tener un marco normativo claro, ya que a nivel mundial hay mucha restricción.

También estamos trabajando con la Ley de Pesca Ancestral y el ROP de la Amazonía, que ha sido prepublicado y luego lo que sigue es la revisión de las observaciones y el levantamiento de estas. Si no logramos culminar estos procesos los dejaremos listos para el siguiente gobierno.

Produce dice que no han cambiado su postura y no se permitirá el incremento de la flota artesanal. Foto: Andina.

Produce precisó que este mes también se publicó unos meses un decreto supremo que permitirá optimizar el inicio de las temporadas permitiendo contabilizar plazos en días calendario en lugar de días hábiles. “En esta primera temporada sabíamos que la pesca de anchoveta iba a tener dificultades en mayo y junio porque el mar se estaba calentando. El momento propicio para abrir era a inicios de abril, pero como el marco normativo hablaba de días hábiles y se vino Semana Santa, se perdieron 9 días de pesca”, dijo Quispe.

Sobre la pesca ilegal, ¿cómo avanzan con la acreditación ante la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (OROP) de embarcaciones poteras y equipos satelitales?

Hasta hace unos años casi no teníamos embarcaciones registradas para pescar fuera de las 200 millas, con una estrategia de promoción y simplificación de procesos hemos logrado la inclusión de más de 1,000 embarcaciones artesanales acreditadas para pescar fuera de las 200 millas.

En la última convención de la OROP se permitió ampliar hasta el año 2028 el plazo para que nuestras embarcaciones artesanales se adecúen a requisitos como el certificado IMO y el sistema de identificación satelital. Perú ha planteado que no se les puede pedir las mismas condiciones que a las embarcaciones de acero grandes de otros países. Estamos trabajando en normativas especiales para este tipo de flota, por ejemplo, para el seguimiento satelital se podría utilizar el sistema Starlink, lo que abarata costos.

Respecto a Sanipes, se mencionó que iban a hacer una especie de “Infocorp”, ¿ya se ha avanzado?

Sí, está es la supervisión basada en riesgos. En vez de que el esfuerzo de Sanipes vaya por igual a todas las plantas, nos enfocamos en el índice de incidencias y reforzamos la supervisión en aquellas que tienen más observaciones y usamos otro sistema para las que tienen menos. Sanipes ha establecido una semaforización recogiendo toda la data.

Ahora ya estamos al 90% de avance de la implementación de este modelo y a fines del 2026 ya debe estar desplegado totalmente. Ya hemos terminado varias fases como el modelo, ya tenemos herramientas optimizadas, ya tenemos las pruebas piloto y se está optimizando al sector privado, será progresivo.

Otra duda es respecto a las exportaciones. ¿Hay expectativas de ingreso a nuevos mercados para productos hidrobiológicos en lo que queda del año?

El año pasado terminamos con un récord histórico en productos de consumo humano. Se lograron US$ 2,300 millones en exportaciones de productos como pota, perico y atún.

Ahora estamos viendo el mercado de Corea del Sur como muy importante. Para el cierre de este año estimamos exportaciones por más de US$ 300 millones. También estamos viendo China para incorporar nuevos recursos, este año deberían incorporarse 138 nuevas empresas y ahí básicamente van productos como aceite y congelados de bonito o pez volador y ovas.