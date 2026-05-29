El Produce mantiene en pausa parte de la primera temporada de anchoveta mientras monitorea el impacto del Fenómeno El Niño. Foto: Andina.
El Produce mantiene en pausa parte de la primera temporada de anchoveta mientras monitorea el impacto del Fenómeno El Niño. Foto: Andina.
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Guadalupe Gamboa
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La pesca de anchoveta atraviesa uno de sus momentos más complejos desde el 2023. El avance del Fenómeno de El Niño ha llevado al Ministerio de la Producción (Produce) a extender la suspensión de actividades pesqueras en el norte-centro, generando incertidumbre sobre la continuación de la temporada.

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