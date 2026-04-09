En 2025, las exportaciones pesqueras y acuícolas para Consumo Humano Directo (CHD), alcanzaron un récord: US$ 2,277 millones. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
En 2025, las exportaciones pesqueras y acuícolas para Consumo Humano Directo (CHD), alcanzaron un récord: US$ 2,277 millones. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

La acuicultura en Perú es un diamante en bruto sin explotar. Mientras la pesca crece y brilla por su competitividad en el mundo, este rubro se ha quedado atrás. Pero desde el Ministerio de la Producción (Produce) apuestan por una vía, que ya dio resultados en otros sectores como la agroexportación, para cambiarlo.

TE PUEDE INTERESAR

Perú destina solo el 21.5% de recursos pesqueros al consumo directo: ¿acuicultura desaprovechada?
Alicorp: Negocios de acuicultura y B2B impulsan resultados por segundo trimestre seguido
Produce impulsa la acuicultura y autoriza extracción en una reserva natural: ¿de qué se trata?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.