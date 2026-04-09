En diálogo con Gestión, el ministro César Quispe adelantó que están a puertas de activar, tras 4 años de haber sido oficializados, beneficios tributarios que permitirían que la acuicultura peruana se consolide.

Así el Produce apuesta porque el sector tenga un crecimiento superior al 9% para el cierre del 2026, luego que la cosecha acuícola nacional cayera 10.5% en 2025 y registre resultados mixtos desde 2021.

Beneficios tributarios “inactivos”

El 31 de diciembre del 2022 el Congreso, en ese entonces dirigido por José Williams, publicó la Ley N° 31666, para la Promoción y Fortalecimiento de la Acuicultura. Esta norma reestableció parte de las facilidades tributarias que le otorgó a la acuicultura la Ley de Promoción Agraria, que permitió el despegue de la agroexportación nacional.

Entre ellos destacan tres. Primero, tasas diferenciadas para el cobro del Impuesto a la Renta (IR). En el caso de personas naturales o jurídicas cuyos ingresos netos no superen las 1,700 UIT se aplicará una tasa del 15% hasta el 2032, cuando pasaran a la tasa general. En el caso de aquellos que superen el mismo umbral de UIT, se establecen 3 niveles, que cierran también en 2032, de 15%, 20% y 25% para el pago del IR.

Los otros beneficios claves son un régimen de “recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV) en la etapa preoperativa” y el reintegro tributario durante la etapa operativa, que se aplica a las adquisiciones de bienes de capital, materia prima y más productos del rubro. En mayo del 2023 se publicó el reglamento de la Ley N° 31666. Pero ahí no comenzó a usarse. En abril del 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó el Decreto Supremo N.° 065-2025-EF, que establece reglas particulares para el reintegro tributario.

¿Empezó a aplicarse la ley desde entonces? Según Quispe, se ha mantenido como letra muerta. “Cuando llegué al Produce encontré que, a pesar de la reglamentación, faltaba el procedimiento, el aplicativo con Sunat para que los acuicultores tengan claro el camino. Toda la parte técnica y digital es vital para hacer la ley real. En este caso no está”, lamentó.

Sin embargo, el ministro aseguró que, antes del 28 de julio, dejarán operativo este sistema. Quispe comentó que, previo a la caída del gabinete Miralles, que produjo la salida de Gerardo López del MEF y que antes fue jefe de la Sunat, ya se tenía un acuerdo para implementar el aplicativo digital.

“Ya habíamos coordinado. Afortunadamente el nuevo ministro (Rodolfo Acuña) trabaja en el MEF hace tiempo. Pondremos en ejecución (la ley) este mes o el siguiente y haremos la difusión efectiva para que la gente pueda acogerse”, anunció.

¿Ya hubo repunte?

Al menos desde 2021 la acuicultura no anota 2 años consecutivos al alza. Con los beneficios tributarios activos, Produce apuesta porque este 2026 crezca más de 9%, lo que marcaría un avance importante respecto al 2025, cuando la cosecha acuícola nacional alcanzó 105 mil 324 toneladas métricas (TM) de volumen, 10.5% menos que en 2024, especialmente por las caídas en conchas de abanico, trucha y tilapia.

Estos 3 recursos ya registraron una recuperación en enero del 2026, de acuerdo al ministerio. En el primer mes de este año la cosecha acuícola alcanzó 14.6 mil TM, 49.5% más que el mismo mes, pero del 2025. Justamente los 3 recursos que “sufrieron” el año pasado se recuperaron: conchas de abanico (+106.8%), trucha (+11.1%) y tilapia (+31.2%); junto a los langostinos (+24.8%), gracias a mejores condiciones climáticas.

Quispe destacó otro dato. En 2025, las exportaciones pesqueras y acuícolas para Consumo Humano Directo (CHD), alcanzaron un récord: US$ 2,277 millones. Una distribución casi “50%-50%”, resaltó el ministro, con los envíos por Consumo Humano Indirecto (CHI), que registraron US$ 2,451 millones.

“CHD, donde se suma la pota y la acuicultura, registró ese récord histórico e igualó a CHI, donde están la harina y el aceite de pescado. Este 2026 todo dependerá de las condiciones climáticas, pero mientras más fortalezcamos Sanipes, la oferta exportable del Perú seguirá aumentando”, refirió el ministro.

Y Sanipes, detalló Quispe, trabaja no solo en la supervisión, sino también en colaborar en el cultivo. Por eso han impulsado un proyecto de “acuicultura inteligente” en Tumbes, que ya registró un aumento del 30% en la productividad del langostino.

Aparte están cerrando el “Certificado de Buenas Prácticas e Higiene” para la categoría de “Acuicultura de Recursos Limitados (AREL)“, categoría que refiere a los acuicultores en cultivos extensivos; que proyecta beneficiar a más de 10,500 centros de cultivo y facilitar su entrada a más mercados internacionales. Hoy las exportaciones pesqueras peruanas alcanzan más de 100 países.

Clima podría mermar estimado

Consultado por Gestión, David Mendoza, ex director general de Acuicultura del Produce, consideró que los beneficios tributarios son positivos, pero no serían suficientes para sostener un crecimiento del 9% en 2026.

“Este año tenemos el Fenómeno El Niño (FEN) que podría afectar a la concha de abanico, uno de los principales cultivos. Es cierto que temperaturas altas favorecen al langostino, pero más lluvias y desbordes pueden afectar su infraestructura de cultivo, igual con la trucha”, explicó.

Con el FEN en cuenta, sumado a la operatividad de los beneficios tributarios, Mendoza apuntó a otra falencia que podría afectar el estimado del Produce: la baja formalidad del sector acuicola. Con ello en mente, y siendo más cauteloso ante la incertidumbre que estas variables generan, el experto apostó porque el rubro registre el mismo volumen de cosecha que en 2025, con lo que crecería nulo o en bajo porcentaje.

“Tenemos poco más de 12 mil unidades productivas acuicolas en el país y el 99% son pequeñas. Hay una informalidad muy grande. Eso falta trabajar, caso contrario el nivel de mypes o ARELES que cumplan los requisitos para acceder a los incentivos tributarios será escaso”, advirtió.