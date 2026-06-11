El sector espera una mayor demanda de televisores premium, como equipos OLED, QLED y Mini LED. (Foto: Archivo)
El sector espera una mayor demanda de televisores premium, como equipos OLED, QLED y Mini LED. (Foto: Archivo)
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Eduardo Sotelo
mailEduardo Sotelo

La campaña mundialista ya mueve sus fichas en el retail tecnológico. Sin Perú en competencia, el impulso sería menor al de Rusia 2018, pero cadenas de electrodomésticos esperan crecimientos en la venta de televisores, apoyadas por una combinación poco habitual: el Mundial y el Día del Padre.

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