Hoy inició el Mundial 2026, las principales cadenas de electrodomésticos ya afinan promociones, refuerzan inventarios y ajustan sus estrategias comerciales. El sector espera que junio se convierta en uno de los meses más dinámicos del año para la categoría de televisores.

La combinación de ambos eventos ha llevado a los retailers a proyectar una campaña con mayor tracción comercial durante junio. Aunque el mercado no espera repetir el fenómeno observado en Rusia 2018 -cuando la clasificación de Perú generó una fuerte ola de consumo-, sí anticipa un impulso relevante para la categoría de televisores y otros productos vinculados al entretenimiento en el hogar.

“La campaña del Mundial empezó bien. Creemos que va a ser una campaña interesante porque se mezcla el Mundial con el Día del Padre”, señaló José Antonio Iturriaga, gerente general de Grupo EFE, dueños de Tiendas EFE y La Curacao, a Gestión.

La empresa proyecta que las ventas de televisores crezcan entre 20% y 25% frente al mismo periodo del año pasado. No obstante, reconoce que el efecto será más moderado que el observado hace ocho años, cuando la selección peruana disputó el torneo en Rusia. “Aquella vez era otro impulso”, añadió el ejecutivo.

La diferencia con aquella campaña es relevante. Según Credivargas, empresa dedicada al retail tecnológico principalmente en la selva, durante Rusia 2018 las ventas de televisores llegaron a crecer por encima del 30%.

La Curacao y Tiendas EFE forman parte de la estrategia comercial con la que Grupo EFE busca capitalizar la demanda asociada al Mundial 2026. (Foto: Difusión)

El televisor vuelve a ser el protagonista

Si existe una categoría llamada a capturar buena parte del gasto asociado al Mundial, esa es la de televisores. Tanto Grupo EFE como Credivargas coinciden en que este producto concentrará el mayor dinamismo durante la campaña.

El impulso, sin embargo, no se distribuiría de manera uniforme en toda la industria tecnológica. Fernando Marquina, gerente comercial de Credivargas, explicó a Gestión que las categorías más beneficiadas serían televisores y equipos de audio, mientras que productos como celulares mantendrían un comportamiento más estable durante la campaña mundialista.

Marquina también señaló que los mundiales suelen añadir alrededor de 15 puntos porcentuales al crecimiento habitual de la categoría de televisores. Según indicó, la empresa ya venía registrando un crecimiento durante los primeros meses del año, por lo que el efecto combinado del Mundial y el Día del Padre elevaría el avance total por encima del 25% frente al mismo periodo del año pasado. “Nosotros en el primer trimestre ya venimos creciendo 10% en esa categoría. Adicionalmente a esa cifra, estamos esperando crecer un 15% más”, comentó.

En opinión del ejecutivo, la coincidencia con el Día del Padre amplifica el interés de los consumidores por renovar sus equipos o adquirir uno nuevo.

“Es parte del sustento del crecimiento de más del 25% en la categoría de televisores. Es un regalo que normalmente la familia quiere darle al padre y se alinea con el Mundial. Ahí es donde el televisor gana mucha más fuerza”, sostuvo el ejecutivo, explicando el alcance de la demanda de este artefacto más allá de los aficionados al fútbol.

Consumidores apuestan por equipos premium

El efecto del Mundial tampoco se limita al volumen de ventas. Los retailers esperan una mejora en el valor de las compras debido a una mayor preferencia por modelos de gama alta. Según Marquina, durante este tipo de eventos deportivos suele registrarse una migración hacia tecnologías premium.

“Estamos hablando de OLED, QLED y Mini LED. En esta campaña el consumidor está dispuesto a pagar un poco más para obtener un televisor más premium”, afirmó.

Ese comportamiento tiene un impacto directo sobre el ticket promedio. Aunque las promociones y descuentos continúan siendo relevantes, el foco de las cadenas está puesto en incentivar la compra de equipos con mejores prestaciones y mayores dimensiones.

La lógica detrás de esta tendencia parece clara: el Mundial representa una ocasión excepcional para mejorar la experiencia de entretenimiento en el hogar. En consecuencia, muchos consumidores optan por adelantar decisiones de compra que probablemente habrían postergado en otro contexto.

Credivargas identifica una mayor demanda de televisores premium durante los mundiales, impulsando el ticket promedio de compra. (Foto: Credivargas)

No solo compran hogares: también los negocios

Uno de los hallazgos más interesantes de la campaña está fuera de los hogares. Una parte de la demanda proviene de restaurantes, bares, hoteles, bodegas y otros negocios que buscan aprovechar el torneo para atraer clientes.

“Muchos de nuestros clientes tienen negocios y necesitan la ‘tele’ para implementarlo y para que se pueda ver el Mundial. Lo ven como una inversión”, explicó Marquina. Desde esa perspectiva, el televisor deja de ser un gasto de consumo para convertirse en una herramienta destinada a generar ingresos adicionales durante el torneo.

Esto podría contribuir a explicar parte del crecimiento esperado por las cadenas. En el caso de Credivargas, la empresa estima que el Mundial aportará más de S/ 1 millón adicional a sus ventas de junio.

La batalla comercial empieza meses antes

Aunque las promociones se vuelven visibles recién durante las semanas previas al Mundial, la preparación comienza mucho antes. Los retailers coordinan inventarios, abastecimiento y acuerdos comerciales con fabricantes desde inicios de año para asegurar stock suficiente durante la campaña.

Marquina explicó que la estrategia incluye estrategias con marcas como LG y Samsung para reforzar inventarios y desarrollar ofertas específicas para productos considerados “ancla”, aquellos capaces de atraer tráfico y generar ventas complementarias.

Además, algunas empresas aprovechan el contexto para desplegar iniciativas propias. Credivargas, por ejemplo, lanzará oficialmente su marca de televisores, coincidiendo con la campaña mundialista. Además, impulsará estrategias de financiamiento.

Todo ello refleja que, más allá del entusiasmo deportivo, el Mundial se ha convertido en una oportunidad comercial cuidadosamente planificada. Si bien la ausencia de Perú impide replicar el fenómeno de Rusia 2018, el sector confía en que la combinación entre fútbol, consumo y Día del Padre bastará para convertir junio en uno de los meses más activos del año para el retail tecnológico.