¿Desplazarán las apuestas al gasto en otros servicios?

Desde IBOPE avizoran una activación clara del consumo digital y del entretenimiento en el hogar, siendo las apuestas online la columna vertebral del gasto.

“El 18% de la población participa en apuestas, y dos tercios de estas se concentran en fútbol (66%), lo que confirma al Mundial como un fuerte disparador”, menciona Ana Laura Barro, CEO de IBOPE para Perú y Centroamérica.

Barro detalla que las apuestas en línea representan un consumo frecuente, pero de ticket moderado, que va de S/ 39 a más de S/ 180 en el grueso de los usuarios. Prevé un alto volumen de transacciones más que considerables desembolsos.

Según Benoit Mougenot, director de las Carreras de Economía de la USIL, en los segmentos con ingresos medios y altos, las apuestas durante el Mundial 2026 generarán un gasto adicional y no desplazarán a otros rubros de entretenimiento porque se perciben como una experiencia complementaria al consumo tradicional —como ver los partidos de fútbol, comprar snacks o reunirse con amistades—.

“Los rangos de S/ 39 y S/ 180 para apostar son accesibles para muchos hogares. Se incorporarán al presupuesto y no sustituirán a la compra de alimentos, bebidas o tecnología”, resume para Gestión.

Las apuestas deportivas se encuentran en medio del debate

No obstante, Mougenot considera que en los hogares de menores ingresos con márgenes de gasto discrecional sí puede haber un efecto de sustitución parcial en el presupuesto, debido a que el dinero de las apuestas online reducirá el gasto en visitas a restaurantes, cines u otras actividades recreativas. Esto alimenta el riesgo de sobreendeudamiento bajo la promesa de “un retorno económico inmediato”.

El consumidor será más cauteloso: prioridades y hábitos

A pesar de la inflación en alimentos y energía, así como la incertidumbre política propia del año electoral, desde la Cámara de Comercio de Lima (CCL) proyectan que entre junio y julio de este año se espera que los hogares peruanos incrementen su gasto hasta en 10% frente a un periodo convencional. ¿Las razones? Una “doble tracción” de liquidez: la pasión por el Mundial de Fútbol y el cobro de la gratificación por Fiestas Patrias.

“Sin embargo, prevemos una cautela estratégica en el consumidor por la segunda vuelta electoral y la transición hacia un nuevo mandato presidencial. Por ello, el gasto se concentrará en bienes duraderos de alta rotación y experiencias de consumo inmediato, funcionando el Mundial como un amortiguador emocional que mantendrá el dinamismo del retail” , sostiene Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio de Retail y Distribución de la CCL.

Dentro de la jerarquía del hincha del fútbol, desde CCL e IBOPE encuentran:

Aparatos y equipamiento del hogar: un avance del 10.1% en junio para “armar el estadio en casa” con televisores de gran formato y sistemas de audio, aunque apenas el 7% de los peruanos tiene intención de comprar una TV para este año, dado que el 91% de los hogares ya tiene uno.

un avance del 10.1% en junio para “armar el estadio en casa” con televisores de gran formato y sistemas de audio, aunque apenas el 7% de los peruanos tiene intención de comprar una TV para este año, dado que el 91% de los hogares ya tiene uno. Supermercados (8.6%) y ferreterías y farmacias (8.4%): gasto focalizado en el bienestar y abastecimiento de bebidas, snacks y parrillas para reuniones sociales. Por ejemplo, el 51% consumirá bebidas alcohólicas, el 64% gaseosas y el 26% snacks.

Se espera un incremento del gasto familiar hasta el 10% en junio y julio por el evento deportivo. Foto: referencial / DepositPhotos

Según IBOPE, los supermercados e hipermercados abarcarán el 36.8% del peso de compra a nivel total, liderando las compras regulares para el hogar (32.0%); mientras que las tiendas de barrio anotarán un 30.3% de la preferencia total gracias a las compras ocasionales (20.8%), lo que representa “un comportamiento muy alineado con los días de partido, donde prima la cercanía y la compra de último minuto”.

Para Passalacqua, el e-Commerce cobrará mayor protagonismo durante el Mundial 2026 por la personalización de ofertas en tiempo real y las soluciones de pago ágiles, debido a que el consumidor está hiperconectado con el móvil. Aun así, la tienda física seguirá como centro de experiencia vital. “El reto está en vender y entregar el pedido antes del pitazo inicial. Quien falle en la última milla, pierde al cliente”, anota.

La vocera de CCL argumenta que en los partidos de fútbol de fin de semana el consumo se concentrará en el hogar y reuniones familiares, lo que beneficiará a los supermercados y delivery; mientras que en los de lunes a viernes, habrá un repunte masivo en bares y restaurantes, especialmente en zonas empresariales.

El Mundial de Fútbol afectará sectores como retail y entretenimiento, y su impacto en el PBI será temporal. Se espera una mayor afluencia en bares en días de semana. Foto: referencial / Tripadvisor

¿Impactará el consumo por el Mundial de Fútbol en el PBI?

A criterio de Mougenot, eventos como la Copa del Mundo tienen un efecto marginal y temporal en el PBI peruano, que si bien apalancan a sectores específicos como retail, alimentos, bebidas, tecnología y servicios de entretenimiento, no alteran de manera estructural a la dinámica económica.

“El Mundial impulsa el gasto de los hogares y la actividad comercial, pero no constituye un motor sostenido de crecimiento. Una vez finalizado el evento, la demanda retorna a sus niveles habituales. Por ello, su contribución al PBI se percibe más como un “pico coyuntural” que como un cambio duradero en la trayectoria económica”, precisa.