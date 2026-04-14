La “doble tracción” de liquidez impulsará el consumo en junio y julio, con protagonismo de supermercados, tecnología y entretenimiento en el hogar. Foto: referencial / ShutterStock
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Fernando Cuadros Concha
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A pesar de que la selección peruana no participará en la Copa Mundial de Fútbol, los hogares destinarán parte de su presupuesto para mejorar la experiencia durante la fiesta deportiva de la FIFA que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio. Más allá del gasto habitual en electrodomésticos y tecnología, emerge un nuevo servicio que, en algunos estratos, puede incluso desplazar a actividades de ocio como ir al cine o a restaurantes.

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