El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, coloca en un pedestal el Trofeo de la Copa del Mundo durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP)
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Este 2026 promete aún más agitación, pero no desespere: es año de Copa del Mundo, el mejor placebo posible para los dolores de la vida cotidiana.

