La FIFA compensará con US$ 355 millones a los clubes que cedan a sus internacionales para participar en el Mundial 2026, anunció este martes la instancia a través de un comunicado.
Esta cifra supone un 70% más que respecto a la cantidad redistribuida en el Mundial de Catar 2022.
Este programa de ayudas, fruto del acuerdo con la potente Asociación de Clubes Europeos (ECA), se amplía también a los clubes que cedan jugadores durante la fase de clasificación, aunque luego no participen en la fase final que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio de 2026.
En la edición disputada hace tres años en Catar, los jugadores de las 32 selecciones participantes permitieron la distribución de “US$ 209 millones entre 440 clubes de 51 federaciones miembro procedentes de las seis confederaciones”, destacó la FIFA.
En el próximo Mundial, la participación se amplía de 32 a 48 selecciones, con un significativo aumento del número de partidos (de 64 a 104).