El Mundial de 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez participarán 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. El sorteo, que se celebrará este viernes, se realizará con cuatro bombos de 12 selecciones ordenados según el ranking FIFA. Aquí te daremos a conocer cómo quedaron conformados los grupos del torneo que se celebra del 11 de junio al 19 de julio del próximo año.

Lo que debes saber sobre el sorteo del Mundial 2026

La FIFA ha diseñado el cuadro para que España, Argentina, Francia e Inglaterra no puedan cruzarse entre sí antes de las semifinales, siempre que concluyan la fase de grupos como primeras de su grupo. Además, se mantendrá la norma que limita la presencia de selecciones de una misma confederación en cada grupo, con la única excepción de la UEFA.

El papel de los anfitriones ya está definido. México encabezará el Grupo A y disputará dos partidos en el Estadio Azteca y uno en Guadalajara. Canadá será cabeza de serie del Grupo B, con un encuentro en Toronto y dos en Vancouver. Estados Unidos liderará el Grupo D, con dos duelos en Los Ángeles y otro en Seattle.

El nuevo formato amplía el número de partidos, introduce los dieciseisavos de final y permite que se clasifiquen los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros. Así, tras los 72 encuentros de la fase de grupos, solo 16 selecciones quedarán eliminadas.

Bombos para el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 : Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania.

: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia. Bombo 3 : Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica.

: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, más cuatro ganadores de los repechajes de la UEFA y dos ganadores de los repechajes intercontinentales.

El Sorteo del Mundial 2026 será en Washington. (Video: TV Azteca)