Según un análisis de estacionalidad de NielsenIQ (NIQ), firma global de inteligencia del consumidor, los patrones de compra en Perú muestran un repunte hasta dos meses antes de los grandes eventos. Así, en el 2026, la demanda de tecnología empezará a crecer en abril y alcanzará su punto máximo en mayo, impulsada por la campaña del Día de la Madre y la expectativa previa al Mundial de la FIFA 2026.

“Los años mundialistas siempre muestran un punto de inflexión en el consumo de tecnología. Mayo, un mes antes del torneo, se convierte en el epicentro de la demanda, con un consumidor que busca anticiparse y maximizar su experiencia de entretenimiento en el hogar”, señaló Diego King, Senior Specialist CSM de NIQ.

En años de eventos mundiales de fútbol, la demanda de televisores suele duplicarse, con variaciones según la participación de Perú. En 2018, cuando la selección clasificó a Rusia, las ventas de televisores crecieron 90.7% y la línea marrón (televisores y equipos de sonido) en general subió 69%, impulsadas tanto por el entusiasmo futbolístico como por el interés en mejorar el entretenimiento en casa.

Sin presencia peruana, el efecto comercial inclusive se mantiene: en 2014, durante el Mundial en Brasil, las ventas de televisores aumentaron 46.3%.

La liberación de fondos de pensiones generaría la liquidez necesaria para dinamizar las compras.

Liquidez y pasión futbolera: la receta del 2026 para el “boom tech” en el retail peruano

De cara a 2026, NIQ anticipa un resurgimiento las tendencias de consumo vinculadas con el fútbol, destacando un mayor dinamismo en la demanda de televisores de gran formato (55 pulgadas o más), motivado por el interés en experiencias más envolventes. A la par, se espera que los sistemas de sonido y barras acústicas cobren mayor protagonismo como complementos clave para enriquecer la experiencia audiovisual.

Debido a que el Mundial de Fútbol se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, cuyos husos horarios son similares al de Perú, varios partidos se jugarán durante horas laborales, escolares o de desplazamiento. En ese contexto, el smartphone se perfila como un dispositivo esencial para seguir los encuentros en tiempo real.

La categoría de celulares liberados mantiene un crecimiento sostenido y actualmente registra un incremento de 13%. Esta tendencia se reforzaría durante la Copa de Fútbol, empujada por pantallas más grandes, avances en streaming móvil y mayor conectividad y planes de datos.

“El Mundial no solo se ve en el hogar. La segunda pantalla —especialmente el smartphone— será fundamental para seguir los partidos en tiempo real y acompañará al consumidor durante todo el día”, afirmó King.

Aunque el presupuesto familiar tiene límites, existen categorías que pueden capitalizar el contexto del Mundial de Fútbol y complementar el consumo: refrigeración, pequeños electrodomésticos y sistemas de audio. Estas líneas suelen beneficiarse de campañas promocionales alineadas con el evento deportivo y al contexto social de reuniones.

A dicho escenario, se suma un factor clave: la disponibilidad de efectivo. En 2026, una eventual liberación de fondos de pensiones durante los primeros meses del año inyectaría liquidez y podría amplificar la campaña mundialista.