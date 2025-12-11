Detener la circulación de contenidos ilegales es clave para fortalecer el desarrollo de las actividades culturales y tecnológicas del país, es por ello que desde hace tres años el Perú participa de la Operación 404. Se trata de una iniciativa internacional, liderada por Brasil, para combatir la piratería digital mediante el bloqueo de sitios web ilegales.

Desde el 2022, el Perú ha sido un participante activo logrando bloquear hasta la fecha 1,300 sitios webs ilegales que ofrecían películas, series, música y videojuegos ilegalmente a través de streaming o descarga.

En este año, el Perú destacó al ordenar por primera vez el bloqueo de páginas web que ofrecían presuntamente videojuegos en formato digital sin autorización, una medida inédita para el país dentro de la Operación 404.

Para entender mejor en qué consiste la operación 404, cuyo nombre hace referencia al código de error HTTP 404 “no encontrado”, la Agencia Andina conversó con Fausto Vienrich, director del Derecho de Autor del Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual), quien nos explica cómo es el proceso para el bloqueo de un sitio web pirata y el peligro que representa para la seguridad del usuario acceder a estos sitios, a menudo manejados por mafias y usados para el robo de información y datos.

“La operación 404 es un esfuerzo multijurisdiccional que lo lidere el gobierno de Brasil. Nosotros desde hace 3 años que venimos participando como país invitado. Esta invitación se debe a que el Perú ha mostrado avances e interés en lo que es la lucha contra la piratería en el entorno digital”, detalla el especialista.

Detección y bloqueo

El proceso para el bloqueo de un sitio web pirata sigue una serie de pasos definidos, que empieza con la alerta sobre los sitios web con actividad sospechosa. Gracias a la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), Indecopi puede tener conocimiento de esta información.

“Esta organización provee información técnica y de inteligencia sobre sitios sospechosos que registran un alto tráfico ilícito desde Perú. Además, el sector privado afectado es considerado el que mejor conoce cómo opera la piratería en su industria, aportando experiencia y capacitación sobre nuevas herramientas y tecnologías utilizadas por los infractores”, explica.

Luego de la recepción de las alertas, Indecopi procesa la información y realiza inspecciones de oficio de manera remota para corroborar las infracciones. Con la evidencia recabada, se arma un caso formal y se procede con el trámite correspondiente.

Indecopi emite resoluciones que ordenan, como medida cautelar, el bloqueo del acceso a los sitios infractores. La orden es notificada a los proveedores de acceso a internet en Perú, quienes están obligados a ejecutar el bloqueo, impidiendo que los usuarios en territorio peruano puedan acceder a dichos dominios.

“El 99.9% de estos sitios no están administrados en el Perú. Se administran desde cualquier parte del mundo, a veces es difícil saber dónde están ubicados. Entonces, una medida muy importante que está funcionando en todo el mundo es el tema de los bloqueos. Nosotros enviamos una medida cautelar a los proveedores de acceso internet que hay en el Perú y ellos ejecutan esa orden, que es bloquear el acceso a esos sitios aquí en el Perú”, enfatiza el especialista.

Sin embargo, los operadores de sitios piratas pueden cambiar de nombre o dominio para evadir los bloqueos, lo que exige un monitoreo continuo. A pesar de los desafíos, el bloqueo ha demostrado ser una medida muy efectiva y reduce el acceso del público a estos contenidos.

Sanciones

La imposición de multas directas (que pueden llegar hasta 180 UIT) a los responsables resulta muchas veces inviable, pues como bien lo explica el especialista, se estima que el 99.9% de estos sitios no son administrados desde Perú, sino desde diversas partes del mundo.

Asimismo, se priorizan los sitios que afectan a la mayor cantidad de titulares de derechos. “Tenemos que ser más estratégicos y tratar de buscar los sitios donde aparecen comprometidos la mayor cantidad de titulares de derechos afectados. Y esos son los rubros en los que tratamos de incidir”, afirma el especialista.



