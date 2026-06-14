Presidente de Estados Unidos anunció que el estrecho de Ormuz ya está abierto y que Estados Unidos levantó el bloqueo marítimo impuesto a Teherán. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)
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Redacción Gestión
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El presidente de Estados Unidos,Donald Trump, anunció que alcanzó un acuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz tras más de tres meses de guerra.

Además anunció que el estrecho de Ormuz ya está abierto y que Estados Unidos levantó el bloqueo marítimo impuesto a Teherán.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!”, escribió Trump en su red Truth Sscial, poco después de que el mediador Pakistán dijera que ambas partes habían alcanzado un acuerdo.

“Autorizo plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de los Estados Unidos. Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que el petróleo fluya!”, dijo.

Nota en desarollo

Elaborado con información de AFP y EFE

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