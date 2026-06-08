El Ejército iraní anuncio este lunes el fin de las operaciones militares contra Israel, pero advirtió de que volverá a atacar al Estado judío si este reanuda las hostilidades contra el Líbano.

“Tras la firme respuesta de Irán al régimen sionista, se declara el cese de las operaciones de las Fuerzas Armadas”, informó el Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya en un comunicado recogido por medios iraníes.

Además, el cuerpo militar advirtió a la vez que si Israel reanuda las agresiones contra Beirut o el sur del Líbano llevará a cabo “acciones mucho más severas y contundentes que las realizadas hasta ahora”.

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A man stands amid debris following Israeli airstrikes that hit the previous day, near the archaeological site of the Roman hippodrome in the southern Lebanese city of Tyre on June 8, 2026. On June 7, the Israeli military issued an evacuation warning for most of Tyre and its surroundings. The coastal city shelters thousands of displaced people and has been heavily bombed since the fighting began. (Photo by KAWNAT HAJU / AFP) /

Al menos quince heridos en los ataques de Israel a Irán

Al menos quince personas resultaron heridas en los ataques de Israel contra Irán, catorce de ellas en un complejo petroquímico en el suroeste del país, informaron este lunes las autoridades iraníes.“

Quince personas heridas tras los recientes ataques del régimen sionista”, indicó en un comunicado la Organización Nacional de Emergencias, de acuerdo con la agencia Tasnim.

El organismo indicó que catorce de los heridos se produjeron en la zona de Mahshahr, en la provincia de Juzestán, donde Israel atacó un complejo petroquímico que sufrió “daños parciales”.

El otro herido fue en Teherán, que fue objeto de un ataque en su periferia de madrugada y de otro en el centro de la ciudad a mediodía. Solo uno de los heridos permanece hospitalizado.

Irán lanzó anoche varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano, e Israel respondió con ataques contra varios puntos del país persa, entre ellos Teherán.

Mensaje de Trump

El anuncio iraní se produce después de que anoche lanzase varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano, e Israel respondió con ataques contra varios puntos del país persa, entre ellos Teherán.

Como respuesta, Teherán atacó de nuevo Israel primera hora de esta mañana con -dijo- bombardeos contra las bases de Tel Nos y Nevatim. Al mismo tiempo, los hutíes de Yemen lanzaron un misil a territorio israelí, que fue interceptado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió este lunes a lrán e Israel a dejar de atacarse, después de que Teherán lanzara ataques con misiles contra territorio de Israel, que ha respondido contra objetivos iraníes.

“Israel e Irán deben parar de disparar inmediatamente”, indicó Trump en su perfil de Truth Social.

Trump intentó el domingo sin éxito aplacar la intención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de contraatacar a Irán, para evitar que entorpeciera las negociaciones de Washington con Teherán para acabar con la guerra.

Reacción de Pezeshkian

Por su parte, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó que la República Islámica no ha abandonado ni la guerra ni las negociaciones tras el intercambio de ataques con Israel.

“La diplomacia y la defensa son las dos alas del poder nacional; no hemos abandonado ni el terreno de acción ni la mesa de negociaciones”, dijo en X el mandatario.

Irán suspende todos los vuelos hasta nuevo aviso

Irán suspendió todos los vuelos del país hasta nuevo aviso tras el intercambio de ataques con Israel.

“Se han cancelado todos los vuelos en los aeropuertos de todo el país hasta nuevo aviso”, informó la Compañía de Aeropuertos y Navegación Aérea de Irán en un comunicado recogido por la agencia IRNA.

El organismo pidió a los ciudadanos que no se desplazasen a los aeropuertos hasta el anuncio de la reanudación de los vuelos.

La Organización de Aviación Civil de Irán anunció anoche el cierre del espacio aéreo en el oeste del país por motivos de “seguridad” tras el inicio de los ataques iraníes contra Israel y hoy la suspensión de los vuelos en el aeropuerto capitalino de Mehrabad, que ahora se ha extendido al resto de la nación.

El anuncio se produce poco después de que el Ejército iraní anunciase el fin de las operaciones militares contra Israel, aunque advirtió que si el Estado judío reanudaba los ataques contra el Líbano llevará a cabo “acciones mucho más severas y contundentes que las realizadas hasta ahora”.