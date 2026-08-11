¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

11 de agosto del 2011. Hace 15 años

ESTADO GASTARÁ 12% MÁS EN OBRAS Y EN PROGRAMAS SOCIALES

En entrevista con Gestión, ministro de Economía anuncia que habrá cambios en el Código Tributario. Alza de salarios en el Estado solo será para 500 funcionarios. El ministro Luis Castilla dio a conocer ocho medidas que se pondrán en marcha para enfrentar el impacto de la crisis de deuda de Estados Unidos y Europa.

Asimismo, reveló que en las próximas dos semanas estará listo el nuevo impuesto que se aplicará a las mineras. Descartó que se vaya a modificar el esquema vigente del canon. El Gobierno priorizará la agilización de los proyectos de inversión que están pendientes como Chavimochic III, Majes - Siguas II y Olmos.

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11 de agosto del 2016. Hace 10 años

HOY SOLO EL 1% DE LOS QUE SE JUBILAN EN AFP ESCOGE UNA PENSIÓN COMPLETA

Tras un cauto periodo de silencio, las AFP vuelven a encarar los recientes cambios introducidos el sistema de pensiones. El CEO de Sura, Jorge Ramos, diagnostica la situación, expresa sus preocupaciones y plantea salidas. ¿Cuál es su balance, a tres meses de aprobarse la libre disponibilidad de hasta el 95.5% del fondo de AFP al momento de la jubilación? Cuando se dieron estas medidas, dijimos que eran muy malas para la seguridad social y que podía ser el inicio del fin para el sistema de pensiones.

11 de agosto del 2021. Hace 5 años

DÓLAR CERRÓ EN S/ 4.08 PERO TUVO PRESIONES AL ALZA

Cotización aún es alta, pese a que Julio Velarde continuará en el BCR Jornada empezó en S/ 4.04 tras récord de S/ 4.11 del lunes. Mayor demanda elevó el tipo de cambio. Hubo fuerte demanda por billete verde, mientras tasas de interés de bonos del Tesoro cerraron al alza. Banco Central vendió dólares e hizo operaciones de CDR por un equivalente total de US$ 378 millones. Presidente Pedro Castillo postergó reunión con Velarde. Aún sin definir directores del BCR.