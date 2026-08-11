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Redacción Gestión
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¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

11 de agosto del 2011. Hace 15 años

ESTADO GASTARÁ 12% MÁS EN OBRAS Y EN PROGRAMAS SOCIALES

En entrevista con Gestión, anuncia que habrá cambios en el Código Tributario. Alza de salarios en el Estado solo será para 500 funcionarios. El ministro Luis Castilla dio a conocer ocho medidas que se pondrán en marcha para enfrentar el impacto de la crisis de deuda de Estados Unidos y Europa.

Asimismo, reveló que en las próximas dos semanas estará listo el nuevo impuesto que se aplicará a las mineras. Descartó que se vaya a modificar el esquema vigente del canon. El Gobierno priorizará la agilización de los proyectos de inversión que están pendientes como Chavimochic III, Majes - Siguas II y Olmos.

LEER TAMBIÉN: Destrabe de Chavimochic, Majes Siguas, Alto Piura y Chinecas duplicará las agroexportaciones

11 de agosto del 2016. Hace 10 años

HOY SOLO EL 1% DE LOS QUE SE JUBILAN EN AFP ESCOGE UNA PENSIÓN COMPLETA

Tras un cauto periodo de silencio, las AFP vuelven a encarar los recientes cambios introducidos el sistema de pensiones. El CEO de Sura, Jorge Ramos, diagnostica la situación, expresa sus preocupaciones y plantea salidas. ¿Cuál es su balance, a tres meses de aprobarse la libre disponibilidad de hasta el 95.5% del fondo de ? Cuando se dieron estas medidas, dijimos que eran muy malas para la seguridad social y que podía ser el inicio del fin para el sistema de pensiones.

11 de agosto del 2021. Hace 5 años

DÓLAR CERRÓ EN S/ 4.08 PERO TUVO PRESIONES AL ALZA

Cotización aún es alta, pese a que Julio Velarde continuará en el BCR Jornada empezó en S/ 4.04 tras récord de S/ 4.11 del lunes. Mayor demanda elevó el tipo de cambio. Hubo fuerte demanda por billete verde, mientras tasas de interés de bonos del Tesoro cerraron al alza. vendió dólares e hizo operaciones de CDR por un equivalente total de US$ 378 millones. Presidente Pedro Castillo postergó reunión con Velarde. Aún sin definir directores del BCR.

EFEMÉRIDES. Banco Central vendió dólares e hizo operaciones de CDR por un equivalente total de US$ 378 millones.
EFEMÉRIDES. Banco Central vendió dólares e hizo operaciones de CDR por un equivalente total de US$ 378 millones.

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