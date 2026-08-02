El banco central de China afirmó hoy domingo que continuará implementando una política monetaria moderadamente flexible en el segundo semestre de 2026, fortaleciendo el ajuste anticíclico y tomando medidas sólidas para promover un desarrollo económico sostenido y mejorado.

El Banco Popular de China (BPCh), luego de su conferencia de trabajo para el segundo semestre del año, emitió un comunicado en el que explicó que hará un uso integral de los instrumentos de política monetaria y que los ajustará de forma oportuna.

Asimismo, el BPCh mantendrá una amplia liquidez, guiará a las instituciones financieras para que mejoren el equilibrio de la oferta de crédito y alineará el crecimiento del financiamiento social y la oferta monetaria con los objetivos previstos para el crecimiento económico y los niveles generales de precios.

El BPCh promoverá el desarrollo de alta calidad de un “tablero tecnológico” en el mercado de bonos, implementará sostenidamente instrumentos de compartición del riesgo para la innovación tecnológica y bonos de empresas privadas, además, explorará el intercambio de información y la aplicación integrada de datos en el sector financiero de ciencia y tecnología.

El BPCh dijo que promoverá el desarrollo de alta calidad de un “tablero tecnológico” en el mercado de bonos. (AFP).

También mejorará el sistema de mejora del crédito para empresas privadas y pequeñas y medianas empresas (pymes), y fortalecerá las capacidades de servicios financieros para las pymes en la segunda mitad de 2026.

Elaborado con información de Agencia Xinhua