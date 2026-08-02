El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, informó que el pedido de facultades legislativas que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori presentará al Congreso ya no será evaluado este domingo por el Consejo de Ministros, debido a que la propuesta continúa siendo revisada por los distintos sectores del Ejecutivo.

Según explicó el titular del Mincul, los ministerios continúan presentando observaciones al texto, las cuales serán evaluadas antes de aprobar la propuesta que el Ejecutivo remitirá al Legislativo.

“Se ha postergado porque todavía no están las condiciones dadas para la aprobación. Se está afinando, se están recibiendo una serie de observaciones. Yo mismo he mandado observaciones al proyecto que se nos presentó, que me parece que son indispensables desde el sector cultura, todos están mandándolas” , señaló a RPP.

Beingolea indicó que, tras evaluar el estado del documento, el Gabinete concluyó que eran necesarios algunos ajustes antes de su aprobación.

No obstante, evitó revelar cuáles fueron las observaciones presentadas por su cartera. Explicó que, por respeto al trabajo colectivo del Consejo de Ministros, solo se pronunciará cuando exista una versión definitiva del texto.

“Antes de la decisión, libertad; después de la decisión, unidad”, manifestó, al citar una frase del fallecido líder político Luis Bedoya Reyes para justificar su reserva sobre el contenido de sus aportes.

Ministro de Cultura afirmó que promoverá una política cultural de "puertas abiertas". Foto: Andina.

Descarta cierre del LUM

Durante la entrevista, Beingolea sostuvo que una de sus primeras impresiones al asumir el Ministerio de Cultura es que el sector ha sido “tomado” por la izquierda para promover lo que calificó como un “discurso único” sobre la cultura. En ese sentido, afirmó que su gestión impulsará una política de “puertas abiertas” para que distintas expresiones culturales puedan desarrollarse sin que el Estado privilegie una sola visión.

El ministro señaló que no busca reemplazar una postura ideológica por otra, sino abrir espacios para la pluralidad. “Sería un error absoluto comportarse igual”, dijo al referirse a la posibilidad de imponer una visión distinta desde el Gobierno.

En ese contexto, descartó que su gestión tenga previsto cerrar el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), como se había especulado en los últimos días.

“Ya lo dije bien clarito, no voy a cerrar el LUM” , afirmó el ministro, con lo que buscó despejar las versiones surgidas en torno al museo.

Asimismo, reiteró que uno de los principales objetivos de su administración será promover la unidad del país y reducir la polarización, al considerar que el enfrentamiento entre distintos sectores ha marcado el debate público.