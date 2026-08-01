La presidenta Keiko Fujimori se pronunció sobre el salvoconducto solicitado a favor de la ex primera ministra Betssy Chávez. Señaló que el Gobierno aún no ha adoptado una decisión sobre el pedido.

Explicó que el caso será evaluado junto con el ministro de Relaciones Exteriores antes de emitir una respuesta oficial.

Fujimori Higuchi añadió que el Ejecutivo mantiene coordinaciones para definir la posición que asumirá el Perú frente al requerimiento diplomático.

En declaraciones a la prensa, la jefa de Estado mencionó que el Gobierno analiza la solicitud de salvoconducto para Chávez, quien permanece en la Embajada de México en Lima luego de que ese país le concediera asilo político.

Como se recuerda la expresidenta del consejo de ministros, Betssy Chávez, es investigada por su presunta participación, en calidad de coautora, en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo ocurrido en diciembre del 2022.

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Pronunciamientos sobre fallos de TC

En la mañana, Keiko Fujimori abordó el tema sobre la resolución del Tribunal Constitucional sobre la excarcelación del expresidente Ollanta Humala.

Al ser consultada nuevamente sobre la excarcelación del expresidente Ollanta Humala, Fujimori sostuvo que la decisión del Tribunal Constitucional era previsible. Asimismo, afirmó que, en un Estado de derecho, las resoluciones del máximo intérprete de la Constitución deben ser acatadas, por lo que correspondía que el Poder Judicial dispusiera la liberación del exmandatario.

Inspección en Junín y convenio para la reconstrucción

Durante su visita a Junín, la presidenta de la República supervisó los daños ocasionados por el sismo del 18 de julio y las posteriores réplicas que afectaron a diversas comunidades de la región.

Estuvo acompañada por los ministros de Defensa, de Desarrollo Agrario y Riego, y de Vivienda, con quienes verificó la entrega de ayuda humanitaria y las acciones desplegadas para atender a la población damnificada.

Como parte de la jornada, el Ministerio de Vivienda suscribió un convenio de Obras por Impuestos con Caja Huancayo por S/ 22 millones para la construcción de viviendas destinadas a 500 familias afectadas por el movimiento sísmico.

Asimismo, el Ejecutivo informó que coordina con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) el despliegue de asistencia técnica en los distritos afectados.

A través de sus canales oficiales, la Presidencia indicó que la agenda estuvo centrada en la atención de los damnificados y que la jefa de Estado hizo un llamado al sector privado a sumarse a las labores de reconstrucción en las zonas impactadas por el sismo.

Gestión de ayuda para traslado de emergencia en Ucayali

De otro lado, la presidenta informó que el Ministerio de Defensa gestionó la evacuación medica de una joven de 21 años desde una comunidad nativa en Ucayali.