El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional del Poder Judicial dispuso el cumplimiento de lo resuelto por el Tribunal Constitucional (TC) y ordenó este viernes la inmediata excarcelación del expresidente Ollanta Humala Tasso.

El Tribunal Constitucional declaró fundado el hábeas corpus presentado a favor del expresidente Ollanta Humala y anuló todo el proceso penal que se le seguía por el presunto delito de lavado de activos agravado.

Edinson Huamán, abogado de Humala dijo que corresponde la inmediata libertad, “esperamos que sea hoy”. El TC señaló que el hecho por el cual fue condenado no es delito.

En entrevista con Canal N, dijo que el fallo del TC los avala y corrobora que la decisión de Nadine Heredia, esposa del expresidente, de asilarse en Brasil “fue la correcta”.

La nulidad del proceso penal alcanza las investigaciones preliminares iniciadas en 2019 por los aportes recibidos para las campañas presidenciales de Humala en 2006 y 2011.

Esta decisión deja sin efecto las investigaciones, las resoluciones judiciales emitidas con posterioridad y la sentencia que condenó al expresidente a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos agravado.

La resolución contó con el respaldo de cinco magistrados: Domínguez Haro, Morales Saravia, Gutiérrez Ticse, Ochoa Cardich y Hernández Chávez. En tanto, los magistrados Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez emitieron votos singulares en los que plantearon declarar improcedente la demanda.

El fallo se sustenta en que el Poder Judicial y el Ministerio Público vulneraron los principios de legalidad y tipicidad al procesar al exmandatario por hechos que, al momento de su comisión, no constituían delito conforme a la legislación vigente.

Ollanta Humala saldrá de prisión: TC anula proceso penal en su contra. Foto: Tribunal Constitucional.

No obstante, el Tribunal Constitucional no emplea en la parte resolutiva de la sentencia la expresión “libertad inmediata”. En consecuencia, corresponderá a la Fiscalía Penal a cargo del caso emitir la disposición respectiva para archivar lo actuado en la investigación preliminar.

Por su parte, el juzgado competente deberá definir la situación jurídica de Humala el mismo día en que sea notificado con la sentencia.

Medida alcanza la anulación de la condena de 15 años

El Tribunal Constitucional también ordenó dejar sin efecto, desde las investigaciones preliminares, todas las actuaciones y resoluciones derivadas de ese proceso.

Ello incluye las decisiones que rechazaron la excepción presentada por la defensa de Ollanta Humala, así como la sentencia que lo condenó a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos agravado.

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Asimismo, dispuso que el Ministerio Público emita la resolución correspondiente para archivar definitivamente lo actuado contra el expresidente.

De otro lado, el fallo beneficia únicamente a Humala, quien fue el demandante del hábeas corpus, por lo que no anula de manera automática las condenas impuestas a Nadine Heredia ni a los demás procesados.

La sentencia tampoco supone una absolución basada en una nueva valoración de testimonios, documentos o pruebas. La mayoría de magistrados del TC precisó que su análisis se limitó a determinar si los hechos atribuidos al exmandatario podían ser perseguidos penalmente conforme a la legislación vigente al momento en que ocurrieron.

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Al respecto, el abogado penalista Carlos Caro Coria señaló que el delito fuente no fue individualizado ni se sostuvo que el imputado conociera o pudiera presumir el origen ilícito a la fecha de los hechos.

“El dolo no se presume. Es el test que planteé al comentar la Casación 3734-2024/Nacional: sólo hay lavado si se prueba (i) el origen delictivo, (ii) su conocimiento o cognoscibilidad y (iii) —bajo la Ley N° 27765 mod. por el D. Leg. N° 986— el resultado de dificultar la identificación del origen", dijo.

Asimismo, mencionó que el TC tenía dos caminos: declarar excedido el plazo razonable, sin tocar la tipicidad, o entrar al fondo, pero eligió el segundo, que lo obliga a redefinir qué hechos se imputaron realmente y a anular una condena cuya apelación seguía pendiente ante la Sala Penal de Apelaciones, donde se debatía esa misma atipicidad.

“De ahí el reproche de los votos singulares: fallo extra petita y sustitución del juez penal. El resultado es correcto; el camino, evitable”, agregó.

🔴 Caso Ollanta Humala Tasso: el TC ratifica que los aportes de campaña no configuran lavado de activos (STC 169/2026 de 15.7.26). La misma línea de los casos Cócteles, De la Puente Wiese y PPK, ahora sobre una condena de 15 años.



1️⃣ Qué se le imputó. Lavado de activos agravado… pic.twitter.com/LVFLfVGdst — Dino Carlos Caro Coria | Abogado (@CarlosCaroCoria) July 31, 2026

¿Cuándo recuperará su libertad Ollanta Humala?

En declaraciones a RPP, el abogado Wilfredo Pedraza expresó su satisfacción por el fallo del Tribunal Constitucional, que declaró fundada la demanda de hábeas corpus a favor del expresidente y anuló todo el proceso penal seguido en su contra por lavado de activos.

Según explicó, el siguiente paso será gestionar la liberación de Humala, quien permanece recluido desde hace más de un año en cumplimiento de una sentencia que, de acuerdo con la defensa, nunca debió emitirse.