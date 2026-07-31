El proyecto de reglamento de la Ley de Vivienda de Interés Social también incluye reglas para las inmobiliarias que combinen VIS, Vivienda Única de Interés Social y vivienda convencional en un mismo desarrollo inmobiliario. (Imagen: Andina)
El proyecto de reglamento de la Ley de Vivienda de Interés Social también incluye reglas para las inmobiliarias que combinen VIS, Vivienda Única de Interés Social y vivienda convencional en un mismo desarrollo inmobiliario. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) plantea nuevas condiciones para la comercialización de viviendas de interés social (VIS) por parte de las inmobiliarias, a través del proyecto de reglamento de la Ley de Vivienda de Interés Social.

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